Kandinäyttelyssä esillä nykytaiteen monet tekotavat, materiaalit ja aiheet

Kuvataideakatemian vuoden 2023 Kandinäyttely koostuu 23 opiskelijan teoksista. Näyttely on esillä 22.9.–15.10. Kuva/Tilassa ja muissa Mylly-rakennuksen tiloissa Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella.

Kandinäyttely on hyvä tilaisuus tarkastella, millaiset työskentelytavat ja aiheet kiinnostavat nuoria kuvataiteilijoita juuri nyt. Tämän vuoden näyttelyn osallistujat ovat tuoneet esille videoteoksia, valokuvia, maalauksia, objekteja, ääniä, sanoja sekä monista materiaaleista ja ideoista rakentuvia installaatioita. Ensi vilkaisulla lähes harmoniselta vaikuttavan näyttelyn teokset kätkevät sisäänsä tuntemuksia ja aistein havaittua, sisäistä paloa ja elämänmakuisia kokemuksia. Myös materia, jota taiteilija on koskettanut tai työstänyt on koettavissa teosten kautta. Taiteellisesta työskentelystä jäänyt jälki on persoonallinen, pohtiva, rosoinen, maaginen, toteava ja joskus jopa meditatiivinen.

”Näyttelyn osallistujat avaavat näkymiä yksityisiin maailmoihin rohkeasti ja kaunistelematta, mutta he eivät kuitenkaan tunkeile. Katsoja voi rauhassa liikkua mielenmaisemissa ja pysähtyä hengähdyspaikkoihin, jotka tarjoavat myös toimintaa ja tutkimuksellisia virikkeitä”, sanoo lehtori Marika Orenius, Kandinäyttelyn vastuuopettaja.

Vuosittaiseen Kandinäyttelyyn osallistuu kuvataiteen kandidaatin tutkintoaan viimeisteleviä opiskelijoita Taideyliopiston Kuvataideakatemian kaikilta opetusalueilta: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Yhteistä teemaa näyttelyllä ei ole, vaan kukin osallistuja esittää kandidaatin opinnäytteensä taiteellisen osan omaa taiteellista ajatteluaan seuraten.

Taiteilijat

Elias Castrén, Säde Eddie Choo Wen Yi, Heidi Forsman, Ramina Habibollah, Milja Havas, Lina Herrmans, Ginko Hsu, Hermanni Härmälä, Alexa Illi, Aarne Kivelä, Lassi Kontiainen, Aleksandra Kuokkanen, Jani Luoma, Anni Löppönen, David L Nabel, Ellenor Rose Nish, Aala Nyman, Ilia Ollikainen, Lotta Pasila, Helena Pulkkinen, Sara Rantanen, Arvid Staaf, Sakari Vilminko

Tutustu taiteilijoihin Kandinäyttelyn verkkosivuilla.

Julkaisu

Nykytaiteen historian ja teorian kandiohjelman kolmannen vuosikurssin toteuttama julkaisu Kanssa – sanoja ja tuntuja taiteellisista prosesseista kokoaa yhteen tekstejä näyttelyssä esillä olevista taiteilijoista ja heidän teoksistaan. Julkaisun toimittajat ovat Eero Karjalainen ja Isa Lumme.

Lue julkaisu Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistossa.

Kandinäyttely 2023, 22.9.–15.10. Kuva/Tila ja muut Myllyn tilat, Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki. Avoinna ti–su 11–18. Vapaa pääsy. kuvatila.uniarts.fi