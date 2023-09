Martin Österdahlin Uudenvuodenjuhlat on suljetun tilan murhenäytelmä – saapuu vieraaksi kirjamessuille

Uudenvuodenjuhlat on klaustrofobinen suljetun tilan mysteeri, jossa tunnelma tihenee vaivaannuttavan uudenvuodenillallisen edetessä ja seuraukset ovat katastrofaalisia.

Uudenvuodenpäivänä Tukholman esikaupunkialueen poliisia kohtaa karmea näky hienostotalon uima-altaassa. Mitä tapahtui tavallisella pariskuntien välisellä illallisella? Lisa Kjellvander kutsuu Ebba-tyttärensä syömään uuden poikaystävänsä ja tämän vanhempien kanssa. Pian käy ilmi, että teinipariskunnan vanhemmat tuntevat toisensa entuudestaan. Ilta muuttuu pahaenteiseksi, eikä syyttä.

Martin Österdahl (s. 1973) on ruotsalainen dekkarikirjailija. Uusin teos Uudenvuodenjuhlat ilmestyy nyt. Österdahlilta on aiemmin julkaistu kolme poliittista trilleriä: Armoton todellisuus, Kymmenen on kuoltava ja Rautaenkelit. Varsinaiselta ammattiltaan hän on Euroviisujen johtaja. Tässä roolissa Österdahl esiintyy sadoille miljoonille katsojille vuosittain.

Miten kuvailisit itseäsi rikoskirjailijana?

– Haluan kertoa ainutlaatuisia tarinoita, jotka vangitsevat lukijan mielenkiinnon heti ensimmäiseltä sivulta alkaen.

Tehtävänäsi on pitää kaikki langat käsissään Euroviisuissa. Onko tämä sinulle vain yksi työ muiden joukossa, vai koetko sen jotenkin erityisen tyydyttävänä?

– En usko, että tässä työssä voisi onnistua, jos sitä ei pitäisi erityisenä. Euroviisut ovat jotain täysin ainutlaatuista!

Rikosromaanisi Uudenvuodenjuhlat, ei liity Euroviisuihin vaan keskittyy ihmismielen synkkiin nurkkiin. Miksi halusit kirjoittaa näin tumman teoksen, jossa ihmisten synkkä menneisyys johtaa murhaan?

– Ihmisen psyyke kiehtoo minua. Mikä saa ihmiset tekemään hirveitä rikoksia? Voimmeko ymmärtää, voimmeko antaa anteeksi?

Martin Österdahl esiintyy Helsingin kirjamessuilla sunnuntaina 29.10. klo 15.30–16.00. Lisätiedot: Nora Varjama

Martin Österdahl: Uudenvuodenjuhlat.

Dekkari, Aula & Co 2023

Suomentanut Jonja Rajala

Äänikirjan lukee Unto Nuora