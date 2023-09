Uutuusteos: Paranna ruoansulatuskanavan hyvinvointia lääkehoidon aikana

”Jopa yli miljoona suomalaista kärsii jatkuvasti kroonisista ruoansulatuskanavan vaivoista, joille ei tunnu löytyvän syytä.”

– Johanna Räikkönen teoksessa Voiko vatsasi hyvin? — Ruoansulatuskanavan hyvinvointi lääkehoidon aikana

Johanna Räikkösen esikoisteos Voiko vatsasi hyvin? auttaa lisäämään ymmärrystä siitä, miten elintavat, ruokailutottumukset ja lääkitykset vaikuttavat suolistoterveyteemme ja tätä kautta hyvinvointiimme. Lääkehoito voi monella tavalla häiritä ruoansulatuskanavan tervettä tasapainoa. Teos tarjoaa konkreettisia neuvoja muun muassa ruoansulatuksen edistämiseen, ravitsemukseen ja stressinhoitoon lääkehoidon yhteydessä. Teos on suunnattu niin lääkkeiden käyttäjille, omaisille, terveydenhoidon ammattilaisille kuin kaikille ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta kiinnostuneille.

”Turvotus, kivut, pahoinvointi, närästys, ummetus, ilmavaivat ja monet muut mahasuolikanavan ongelmat häiritsevät toistuvasti elämänlaatua ja jopa toimintakykyä. Elämäntapojen ja ravitsemuksen merkitys vaivojen taustalla on yleisesti tunnistettu. Sitä vastoin lääkkeiden vaikutukset ruoansulatuskanavan häiriöihin ja vaivoihin ovat jääneet hyvin vähälle huomiolle, vaikka lääkkeiden yleisimpiä haittavaikutuksia ovat juuri vatsan ja suoliston oireet.” kertoo Räikkönen. Hän toivoo kirjan tuovan ymmärrystä lääkkeiden vaikutuksiin ja terveyden hoitamiseen ennaltaehkäisevästi.

Johanna Räikkönen on farmasian tohtori, joka on toiminut yli kymmenen vuotta yliopistotutkijana, terveydenhuollon aikuiskouluttajana sekä apteekkiproviisorina. Räikkösen laaja ja kokonaisvaltainen osaaminen painottuu erityisesti kehon toiminnallisuuteen ja ravinnon vaikuttavuuteen. Hän on valmentanut ja tukenut satoja asiakkaita erilaisissa terveyshaasteissa.

Voiko vatsasi hyvin? — Ruoansulatuskanavan hyvinvointi lääkehoidon aikana -teos ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 39.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.