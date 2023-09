Kuka tahansa voi joutua väkivaltaiseen suhteeseen

Saara Nurmo: Vaitonaiset – Kirja suomalaisesta lähisuhdeväkivallasta

Ilmestyy 11.10.2023





Lähisuhdeväkivalta on Suomessa valtava ongelma. Kolmasosa suomalaisista naisista kertoo kokeneensa elämänsä aikana fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa parisuhteissaan. Henkistä väkivaltaa on kokenut joka toinen.

Murha joka tapahtui -podcastista tuttu Saara Nurmo paneutuu Vaitonaiset-tietokirjassaan lähisuhdeväkivaltaan, sen syihin, ilmenemismuotoihin ja seurauksiin. Hän on haastatellut kolmea selviytyjää ja kertoo tarkkasilmäisesti ja herkästi niin tapahtumista kuin niiden taustalla vaikuttavista tunteistakin.

Lähisuhdeväkivallan uhriksi voi joutua kuka tahansa iästä, koulutuksesta tai perhetaustasta riippumatta. Kaisalla oli hyvä lapsuudenkoti. Hänen elämäänsä väkivalta hiipi hitaasti parisuhteen edetessä. Aino vietti lapsuutensa tunnekylmien isovanhempien luona. Äidin hakiessa hänet vierailuille hän halusi lähteä mukaan, vaikka äidin aggressiivinen uusi puoliso pelottikin. Halu aikuistua ja itsenäistyä ajoi Elisan ahdistavaan teinisuhteeseen, jossa hän koki sekä henkistä, fyysistä että seksuaalista painostusta.

Kaikissa kertomuksissa uhrin on ollut vaikeaa lähteä tilanteesta, ja niitä leimaa riippuvuussuhde väkivallan tekijästä. Tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi on läsnä silloinkin, kun niiden vastineeksi on tarjolla manipulointia, hyväksikäyttöä ja lyöntejä.

Fyysisen pahoinpitelyn ohella Vaitonaiset-kirjassa käsitellään muita lähisuhdeväkivallan muotoja: henkistä väkivaltaa, seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, taloudellista väkivaltaa, vainoamista sekä uskontoon ja kunniaan liittyvää väkivaltaa.

Ensi- ja turvakotien liiton ja Miessakit ry:n asiantuntijat ovat auttaneet koostamaan kirjaan vankan tietopaketin lähisuhdeväkivallan syistä, ehkäisykeinoista ja siitä, kuinka tulee toimia, jos kokee tai todistaa lähisuhdeväkivaltaa tai tunnistaa itsessään taipumuksen kohdella muita väkivaltaisesti. Nurmo toteaa, että uhrien tukemisen ohella tärkeää on tavoittaa tekijät, jotta väkivaltaa voidaan ehkäistä.

Kirjan tarkoitus on lisätä tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta ja madaltaa kynnystä hakea apua, niin lähisuhdeväkivallan kokijoiden, heidän läheistensä kuin väkivallan tekijöidenkin. Väkivaltakokemus vaikuttaa väistämättä ihmisen elämään, mutta sen kierteestä on mahdollista myös päästä pois.

Saara Nurmon Murha joka tapahtui on yksi Suomen suosituimpia true crime -podcasteja. Hän käsittelee podcastissaan erilaisia yhteiskunnallisia epäkohtia rikosten kautta. Nurmo on koulutukseltaan kulttuurituottaja (AMK), ja hän asuu Lontoossa.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.

Äänikirjan lukija: Saara Nurmo

Kannen tekijä: Tuomo Parikka