Naisvangit – Millaiset polut johtavat telkien taakse

Saarikosken kirja näyttää katkelmia hyvinvointivaltion näkymättömästä todellisuudesta, sieltä missä on totuttu selviämään keinolla millä hyvänsä.

Kymmenien vankien kertomuksissa nousevat esiin epäreilut lähtökohdat elämään, traumat, suru ja katumus, mutta myös toivo ja halu aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä.

Kirja on myös kuvaus laitoksista, vallasta ja sen käytöstä. Mikä vankilan tarkoitus on? Mitä on olla nainen miesten ehdoilla suunnitellussa vankilassa – osana vähemmistön vähemmistöä?

"Kaikki tapahtumat, tilanteet, ajatukset ja tunteet, jotka kirjassa liitetään haastateltavieni elämään, on joko kerrottu minulle henkilökohtaisesti tai olen lukenut ne haastateltaviani koskevista dokumenteista", kirjoittaa Saarikoski teoksen jälkisanoissa.

Hänen läpikäymänsä kirjalliset dokumentit ovat olleet esimerkiksi lastensuojeludokumentteja, oikeudenkäyntipöytäkirjoja, epikriisejä ja esitutkintamateriaaleja.

***

Sonja Saarikoski (s. 1989) on helsinkiläinen toimittaja, joka työskentelee verkkomedia Long Playssa. Lisäksi hän kirjoittaa klassisen musiikin kritiikkiä ja opettaa journalistista kirjoittamista Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Imagessa, Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä.