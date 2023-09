Antikvaarisilta kirjamessuilta täsmälöytöjä ja kirjoja, joita ei tiennyt kaipaavansa

Helsingin Messukeskus järjestää Antikvaariset Kirjamessut Helsingin Kirjamessujen yhteydessä yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa vuosittain, nyt 23. kerran. Toimeksiantajan edustaja Suomen Antikvariaattiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Surojegin pitää Kampintorin Antikvaarista Kirjakauppaa Helsingissä. Liikkeiden määrä on vuosien varrella vähentynyt ja yritykset ovat profiloituneet tarjoamaan laadukkaampaa sisältöä. Ennen divareita oli todella paljon, nyt ovat ajat muuttuneet ja tarjonta usein kapeampaa ja laadukkaampaa. Surojeginin antikvariaatti on erikoistunut taidekirjoihin ja filosofiaan.



Antikvaariset Kirjamessut on alusta alkaen ollut olennainen osa Helsingin Kirjamessujen monipuolista tarjontaa. Ennen kirjamessuja tapahtuma oli kapeampi ja keskittynyt vanhaan keräilykirjallisuuteen. Helsingin Kirjamessujen yhteyteen tullessaan tarjonta on laajentunut ja osastot suurentuneet. Kirjamessuilla on paljon kävijöitä ja tarjontaa sovelletaan sen mukaan. Nyt tarjolla on paljon luettuja kirjoja monipuolisesti kaunokirjallisuudesta tietokirjoihin. Osastot ovat väljiä, joten kirjoihin pääsee helposti tutustumaan. Kirjat on sijoitettu usein aihepiireittäin ja ovat mahdollisuuksien mukaan aakkosissa. Jokaisella kauppiaalla on kuitenkin omanlaisensa osasto.



Nuoret lukevat erilaisia kirjoja kuin aikaisemmat sukupolvet



”Puhutaan paljon siitä, etteivät nuoret lue. Se ei pidä paikkansa. He lukevat vain erilaisia kirjoja kuin aikaisemmat sukupolvet. Nuoret opiskelijat ostavat tietokirjoja, kaunokirjallisuutta, klassikoita, scifiä ja fantasiaa”, toteaa Surojegin. Äänikirjojen kuuntelua hän ei pidä uhkana. Äänikirjojen kuuntelemisen kautta voi löytää suosikkeja, joita haluaa sitten ostaa kirjoina. Surojeginin mukaan antikvariaateilla menee nykyään kohtuullisesti tai jopa hyvin, sillä nuoria asiakkaita on paljon. Oman haasteensa luo liikkumistapojen muutos. Ihmiset tekevät etätöitä eivätkä liiku enää niin paljon Helsingin keskustassa. ”Helsingissä liikkumista rauhoitetaan, mutta myös vaikeutetaan. Tämä on suuri asia ja vaikuttaa kivijalkakauppojen myynteihin ”, harmittelee Surojegin.



Lautapelinäyttely ja kirja-arviointia

Suomen Antikvariaattiyhdistys ry:n osastolla (6u50) on tänä vuonna näyttely suomalaisista lautapeleistä. Siellä kuullaan lauantaina 28.10. klo 13 esitelmä lautapelien historiasta ja mekaniikoista. Näyttelyn on koonnut Mika Suominen. Erittäin laajasta alueesta tähän näyttelyyn on valittu kaksi aihepiiriä: Helsinki- ja Kirjallisuus-aiheiset lautapelit. Osastolla on myös kirjojen arviointipiste, jossa on päivystys erityisesti viikonlopun aikana. ”Arviointiin tuodaan hyvin erilaisia kirjoja. Tyypillinen kirja on perintövirsikirja tai sukuraamattu 1800-luvulta. Rahallista arvoa näillä ei ole, mutta muisto- ja tunnearvo sitäkin suurempi. Aidosti arvokkaita kirjoja voivat olla 1800-luvun kuvakirjat, kasvikirjat, pienpainanteet tai vaikkapa sota-aikaiset propaganda-lehdet”, kertoo Surojegin ja korostaa, että tällaisia ei saisi missään nimessä hävittää.



Helsingin Kirjamessujen ohjelmalavoilla käsitellään tänä vuonna uutuuksien lisäksi myös vanhempaa kirjallisuutta. Omissa keskusteluissaan luodataan mm. Edith Södergranin, Emily Dickinsonin, Mirkka Rekolan ja Ian M. Banksin tuotantoa. Ohjelmassa pohditaan lisäksi kirjan kiertotaloutta, jota antikvariaatit edustavat.



Avoimin mielin, aikaa säästelemättä

Antikvariaattiselle osastolle tullaan usein mukana lista kirjoista, joita etsitään. Henkilökunta auttaa mielellään ja kertoo, onko kyseisiä kirjoja myynnissä. Toiset tulevat osastoille fiilistellen tutkimaan tarjontaa. ”Kannattaa varata tarpeeksi aikaa osastojen tutkimiseen ja kirjoihin tutustumiseen. Listat ja valmiiksi mietityt hakukohteet helpottavat kovasti. Avoimin mielin kannattaa tulla, sillä kuten kirjamessuilla aina, niin myös täältä voi löytää kirjoja, joita ei koskaan tiennyt edes kaipaavansa”, vinkkaa Surojegin. ”Itse luen mielelläni kirjoja, joihin viitataan toisessa kirjassa. Kun tätä polkua lähtee kulkemaan ja tarttuu aina vinkkausten perusteella seuraavaan kirjaan, huomaa neljän viiden kirjan jälkeen olevansa kaukana siitä kirjasta, josta lukemisen aloitti. Kirjojen lukeminen on kuin reppumatkailua, jossa tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka itsessään.”

Antikvaarisille Kirjamessuille 2023 osallistuu 36 yritystä.

Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Samaan aikaan on Levymessut ja Postimerkkimessut, Viini & Ruoka -tapahtuma sekä erityisruokavalioiden Lautasella-tapahtuma.

