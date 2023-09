Hakaniemen uusin ravintolatulokas tuo ranskalaiset bistroherkut Siltasaari 10:een – taustalla Munkkiniemen hehkutetun Mauritz-ravintolan omistajat

Hakaniemen ruokakulttuuri sai uuden piristysruiskeen, kun ranskalaisesta keittiöstä ammentava Bistro Le Coin avasi ovensa historiallisessa Siltasaari 10:ssä tiistaina 19. syyskuuta. Perinteisen bistrotunnelman ja huippulaadukkaat raaka-aineet yhdistävä ravintola lupaa tarjota ravintolaelämyksen, joka houkuttelee palaamaan takaisin aina uudelleen.

”Meillä asiakkaat – tai vieraat, kuten me heitä kutsumme – saavat nauttia paitsi korkeatasoisesta ruoasta ja juomasta myös rennosta ilmapiiristä ja rehevän sydämellisestä palvelusta. Täällä ei turhia jäykistellä, ja tavoitteenamme on, että ravintolakävijät haluavat viipyä seurassamme tuntikausia”, ravintoloitsija Eero Suhonen kuvailee.

Yli 25 vuotta alalla toiminut Suhonen on työskennellyt keittiömestarina ja keittiöpäällikkönä Katajanokan kasinolla, ravintola Töölönrannassa ja ravintola NJK:ssa. Salin puolella vieraiden viihtyvyydestä huolehtii ravintoloitsija ja ravintolapäällikkö Hanna Kaartoaho, pitkän linjan ravintola-alan osaaja hänkin.

Bistro Le Coinille on helppo povata menestystä, sillä sen taustajoukoissa vaikuttavat samat pääomistajat kuin Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevassa Mauritz-bistrossa, joka on jo lyhyessä ajassa noussut suosioon asiakkaiden keskuudessa.

Unohtumattomia makuelämyksiä lounaasta iltamyöhään

Bistro Le Coinin ruokafilosofia pohjaa vahvasti Ranskaan, mutta on saanut vaikutteita myös muualta Euroopasta. Avainasemassa ovat puhtaat, laadukkaat ja kestävästi tuotetut raaka-aineet. Illallislistalta löytyy neljä erilaista menuvaihtoehtoa, joista yksi on vegaaninen. Kaikkia ruokia on saatavilla myös yksittäisinä à la carte -annoksina.

Klassikkomenu tarjoilee nimensä mukaisesti ranskalaisen keittiön perinneherkkuja, maalaishenkinen Menu Le Coin puolestaan astetta rouheampia annoksia. Kulinaristeja hemmotellaan upealla viiden ruokalajin Chef’s menu -kokonaisuudella, ja huolellisesti kuratoitu viinivalikoima painottuu erityisesti eurooppalaisiin tuottajiin.

”Tuttujen nimien lisäksi viinikellarimme kätköistä löytyy myös premium-tason harvinaisuuksia. Menemme laatu edellä niin ruoassa kuin juomissakin, asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Tästä huolimatta haluamme pitää hinnat kohtuullisina”, Suhonen sanoo.

Ravintolassa on 80 asiakaspaikkaa, ja lisäksi tilasta löytyy intiimiä tunnelmaa henkivä baari. Illallista tarjoillaan tiistaista lauantaihin, ja maanantaista perjantaihin tarjolla on myös pöytiin tarjoiltu lounasannos sekä kolmen ruokalajin lounasmenu.

Hakaniemen gastronominen kehityskulku jatkuu

Siltasaari 10:n kivijalassa sijaitsevaa tunnelmallista ravintolatilaa on ehostettu kesän aikana tarkkaan harkiten. Baaritiski kiiltelee uutuuttaan, seinien pinnat ovat saaneet uutta väriä ja osa kalusteista on uusittu. Toisaalta vanha, upea lattia on säilytetty ennallaan, samoin valaisimet. Siltasaari 10:n tarjoamat uniikit puitteet saavatkin ravintoloitsijoilta vuolaita kehuja.

”Tämä on aivan huikea rakennus ja liiketila. Olemme Hannan kanssa erittäin innoissamme siitä, että saamme avata ravintolamme näin hienolla paikalla keskellä vilkkainta Hakaniemeä. Myös yhteistyö Antiloopin kanssa on sujunut erinomaisesti. Meistä on pidetty todella hyvää huolta”, Suhonen iloitsee.

Antiloopin kiinteistöjen ravintolapalveluista vastaavan Associate Director Tero Nyströmin mukaan tulokas täydentää Siltasaari 10:n houkuttelevaa ravintolakeskittymää ja koko Hakaniemen alueen tarjontaa erinomaisesti.

”Vastuullisena kiinteistöomistajana meille on tärkeää kehittää paitsi kiinteistöjämme, myös niiden lähialueita entistä toimivammaksi ja vetovoimaisemmaksi. Bistro Le Coin tuo juuri toivotunlaisen lisäsäväyksen Siltasaari 10:n ja koko alueen palveluihin. Positiivinen kehityskulku jatkuu, ja tulemme monipuolistamaan Hakaniemen alueen laadukasta ravintolatarjontaa entisestään ihan lähitulevaisuudessa”, Nyström vinkkaa.

Bistro Le Coin palvelee osoitteessa Siltasaarenkatu 8–10, Helsinki.

Tutustu Siltasaari 10:n monipuolisiin palveluihin lähemmin tästä.