Uudenmaan vesistöjen kunnostuksen tukemiseen yli miljoona euroa vuonna 2023

Yksi merkittävimmistä kunnostushankkeista Uudellamaalla on vuosien 2023–2025 aikana toteutettava RANKKU2-hanke. Se on jatkumo RANKKU-hankkeelle (Länsi-Uudenmaan RANniKon elinympäristöKUn-nostukset). RANKKU2-hankkeessa keskitytään käytännön kunnostus- ja ennallistamistoimiin Länsi-Uudenmaan rannikon tuntumassa sijaitsevilla välivaluma-alueille ja näiden viereisillä rannikkovesillä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kuormitusta vähentävien konkreettisten vesienhoitotoimenpiteiden, kuten kosteikoiden, toteuttamiseen. Kuormitusta vähentävien toimenpiteiden lisäksi hankkeessa ennallistetaan meriajokasniittyjä siirtoistuttamalla meriajokasta sellaisille alueille, joilla sitä on aiemmin esiintynyt tai joilla se on vähentynyt. Siirtoistutukset aloitettiin kesällä. Hankealueella järjestetään lisäksi roskatalkoita rannikon roskaisten alueiden siivoamiseksi.

Myös tänä syksynä 17.10.–30.11.2023 on haettavissa avustuksia vesistökunnostusten toteuttamiseen. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista ELY-keskus tiedottaa, kun haku käynnistyy.