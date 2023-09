SDP:n Eloranta: Tilauskoulutuksen epäkohdat vaativat korjaamista uusien tragedioiden välttämiseksi

Eloranta vaatii hallitukselta toimia opiskelijoiden kohtuuttoman tilanteen ratkaisemiseksi sekä tilauskoulutusta koskevan lainsäädännön selkeyttämistä vastaavien tilanteiden estämiseksi tulevaisuudessa.

–Kenialaisten opiskelijoiden tilanne on erittäin vakava. Opiskelijat ja heidän perheensä ovat velkaantuneet raskaasti maksettuaan lukuvuosimaksut ja joutuneet suuren taloudellisen paineen alle heidän huomattuaan, että suurien lainojen maksu ei olekaan mahdollista, vaikka tekisi paljon töitä opiskelun ohella. Yhden opiskelijan kerrotaan jopa päätyneen itsemurhaan valtavien henkisten paineiden seurauksena. Opiskelijat ja perheet ovat joutuneet vakavan hyväksikäytön kohteeksi. Samalla oppilaitoksille ja suomalaisille viranomaisille on annettu väärää tietoa. Hallituksen on välittömästi löydettävä keinoja Suomessa jo olevien opiskelijoiden kohtuuttoman tilanteen ratkaisemiseksi, vaatii Eloranta.

Vuodesta 2019 alkaen ammattikorkeakoulut, ja vuodesta 2022 ammatilliset oppilaitokset, ovat voineet järjestää tilauskoulutusta ulkomaisen valtion tai maakunnan, kansainvälisen säätiön, yrityksen tai järjestön tilaamana. Tilauskoulutuksen mahdollistamisen taustalla oli tavoite kansainvälisten opiskelijoiden kolminkertaistamisesta vuoteen 2030 mennessä sekä suomalaisen koulutusviennin kehittäminen. MOT-ohjelman tilauskoulutusta koskevasta kyselystä selvisi, että oppilaitokset toivovat nyt lainsäädännön selkeyttämistä ja opiskelijoiden aseman parempaa turvaamista.

–Tilauskoulutuksen takana oli hyviä tavoitteita maamme koulutusviennin kehittämisestä, mutta esiin nousseet tapaukset järjestelmän ja opiskelijoiden törkeästä hyväksikäytöstä osoittavat, että lainsäädäntö vaatii pikaista selkiyttämistä. Opiskelijoiden asema tulee turvata entistä vahvemmin, jotta vastaavilta tragedioilta säästytään tulevaisuudessa, Eloranta vaatii.