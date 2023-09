Kansanedustajatrio kysyy Sunilan tehtaan myynnistä

Kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Timo Suhonen vaatii tiukasti toimia maan hallitukselta.

– Valtion tulee yhtenä suurena yhtiönomistajana käyttää omistajaohjausta työllisyyden nimissä. Kun 240 puunjalostuksen ammattilaista ajetaan perinteisellä tehdaspaikkakunnalla kilometritehtaalle, ei maan hallitus yhtiön omistajana voi seistä tumput suorina. Maan hallituksen tehtävä on pitää työvoima erityisessä suojeluksessa. Siksi odotan Orpon hallitukselta toimia, jotta Sunilan toiminta voisi jatkua – vaikkapa uuden omistajan ja uuden tuotannon kautta, vaatii Suhonen.

– Tärkeää on nyt, että kauppa tehtaasta on mahdollinen, eikä asiassa samanlaiseen karhunsoutuun kuin viime syksynä ja vuodenvaihteessa, kun sama yhtiö souti ja huopasi Anjalankosken paperitehtaan myynnin kanssa, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen perustelee.

– Itä-Suomi ja etenkin Kaakonkulma ovat ottaneet iskua kovaa rajan sulkeuduttua. Se näkyy talouden, työllisyyden ja inhimillisen elämänkin taantumisena alueella. On selvää, että puuraaka-aineen tuonnin loputtua idästä ja sen aiheuttaman hinnannousun myötä on kannattavuus koetuksella, mutta odottaisin malttia suurten peruuttamattomien johtopäätösten tekemisessä. Sunilan ammattilaisten osaamiselle on varmasti käyttöä, kun uudet puuraaka-ainepohjaiset tuotteet ja teknologiat lyövät itsensä läpi, sanoo kaakkoissuomalainen Malm.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävistä Satakunnasta eduskuntaan valittu Juha Viitala pitää hyvänä merkkinä, jos Sunilan ostajiksi on kiinnostusta.

– On selvää, että on hyvä merkki, jos kiinnostusta Sunilan jatkokehittämiseen löytyy. Tehdashan on ollut lakkautuslistalla aiemminkin seisomassa. Mutta pohjimmiltaan kyse on irtisanomisen helppoudesta verrattuna moniin kilpailijamaihin. Se ei oikeasti paranna alan vetovoimaa nuorten silmissä. Eivät nuoret halua joutua heittopusseiksi. Ja nyt hallitus aikoo vielä lopettaa aikuiskoulutuksen kokonaan, jolloin muuntokoulutus uuteen ammattiin käy yhä vaikeammaksi, linjaa Viitala.

Hallituksen asianomaisella ministerillä on 21 päivää aikaa vastata kysymykseen.

Kirjallinen kysymys

Stora Enson aikeesta myydä Sunilan tehdas

Eduskunnan puhemiehelle

Stora Enso ilmoitti kesäkuun puolivälissä Sunilan sellutehtaan toiminnan lopettamisesta, koska sen toiminta ei ole muuttuneen puuraaka-aineen markkinatilanteen takia kannattavaa. Viime viikolla työministeri Satosen vierailun yhteydessä oli Stora Enson maajohtaja Seppo Parvi kertonut, että tehdas on myytävänä, jos siitä saadaan asiallinen hinta.

Väistämättä muistuu mieleen saman yhtiön ilmoitus syksyllä 2022 myydä Anjalankosken paperitehdas. Lopulta myynnin sijaan, tammikuussa 2023 ilmoitettiin, ettei tehdasta myydäkään.

Suomen valtio on Stora Enson omistaja, eikä pörssiyhtiön asioihin ole valtiolla valtaa. On kuitenkin valtion ja istuvan hallituksen tehtävä pitää Suomi sen kaikkine alueineen elinvoimaisena ja edistää kansalaisten työllisyyttä.

Koska tiedetään olevan kiinnostuneita tahoja ostamaan Sunilan tehdas ja karvaista kokemuksista Anjalankosken myyntilupausten suhteen, on tärkeää, että pörssiyhtiökin toimii eettisesti ja moraalisesti oikein kertoessaan mahdollisista myyntiaikeista.

On tärkeää Kotkalle ja koko Kaakkois-Suomelle, että Sunilan tehdas pysyisi toimivana puunjalostuksen tehdaspaikkakuntana ja antaisi jatkossakin edes osalle 240 työttömäksi joutuneelle ammattilaiselle ja heidän perheilleen elämisen edellytykset. On selvää, että puunjalostusala on murroksessa, mutta toisaalta on tiedossa, että sillä on suuri potentiaali myös uusien ratkaisujen ja teknologioiden edellä kävijänä.

Tätä varten on maan hallituksella käsissään koko joukko työvälineitä. Kyse on pitkälti halusta ja kyvykkyydestä käyttää niitä menestyksekkäästi. Eikä osaavasta työvoimasta, joita kouluttamalla uusiinkin työtehtäviin ole Kotkassa puutetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksella halua ja aietta ryhtyä toimiin Kotkan Sunilan tehtaan toiminnan jatkamisen turvaamiseksi, vaikka uuden omistajan toimesta,

onko hallitus tietoinen ja aikooko se edistää, että Sunilan tehdas myytäisiin ennemmin kuin lopetettaisiin,

mihin toimiin hallitus on ryhtynyt puunjalostusteollisuuden jatkamisen turvaamiseksi Kotkan Sunilan tehtaalla,

onko pörssilainsäädäntö ajan tasalla tiedottamisen osalta ja

miten hallitus pyrkii estämään, ettei myyntilupauksia petetä kuten Anjalankosken paperitehtaan tapauksessa tehtiin?

Helsingissä 19.9.2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Timo Suhonen /sd

Niina Malm /sd

Juha Viitala/sd