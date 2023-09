SDP:n Pia Hiltunen: Täysin järjetöntä ja lyhytkatseista leikata opiskelijoiden toimeentulosta

–Vielä ennen vaaleja oppositiojohtaja Orpo linjasi, ettei opintotukeen tulla koskemaan. Puoli vuotta vaaleista ja sanat on pyörretty. Miten opiskelijat pystyvät asumaan suurissa opiskelukaupungeissa, joiden vuokrataso on vain noussut, kun yksiöt kustantavat 700–800 €/kk. Miksi juuri nyt halutaan leikata, kun inflaatio on edelleen voimakasta ja kustannukset ovat kasvaneet suuresti, kysyy Hiltunen.

Opiskelijoille maksetaan opintotukea, josta toinen puoli on suoraa tukea opintorahana ja toinen puoli on velkaa opintolainan muodossa. Opintorahan suuruus yksinelävälle opiskelijalle on 279,38 €/kk. Nyt hallituksen tavoite on säästää opintorahasta jäädyttämällä sen indeksikorotukset, jotka ovat kompensoineet kustannusten kasvua. Lainapainotteisuus siis kasvaa.

–Hallitus haluaa siis edelleen kasvattaa opiskelijoiden velkataakkaa, mitä tehtiin jo Sipilän hallituskaudella, kun opintolainan määrän ylärajaa nostettiin. Nuoret halutaan velkaannuttaa jo opiskelujen alusta alkaen ja nousevat korot koskevat myös tätä velkaa. Se ei ole nollakorkoista lainaa ja se joudutaan aina maksamaan takaisin. Tämäkin tulee johtamaan opintojen viivästymiseen, koska opiskelijoiden täytyy käyttää opiskeluaikansa työntekoon, jos he töitä edes saavat, saadakseen vuokrat ja laskut maksettua, jyrähtää Hiltunen.

Julkisuudessa on ollut paljon puhetta opiskelijoiden mielenterveysongelmien yleisyydestä. Koronasta johtuneista rajoituksista ja kokoaikaisen etäopetuksen päättymisestä huolimatta opiskelijoiden psyykkinen pahoinvointi on lisääntynyt. Hiltunen perää hallitukselta toimia, joilla vahvistetaan opiskelijoiden uskoa tulevaisuuteen.

–Nyt nämä indeksijäädytykset kertovat siitä, että vastakkainasettelua halutaan lisätä, kun pitäisi juuri mennä toiseen suuntaan. Opiskelijoilla täytyy olla työrauha opintojen suhteen, heidän tulevaisuudennäkymiään pitää vahvistaa ja tätä suorituskeskeistä, kilpailullista ilmapiiriä pitää vähentää. Opintoja suoritetaan aina sitä varten, että elämässä pääsee eteenpäin ja työelämään kiinni. Niitä ei suoriteta huvin vuoksi, päättää Hiltunen.