Liikenne pikaraitiolinjalla 15 alkaa 21.10.

”Uusi pikaraitiotie tarjoaa HSL:n asiakkaille kokonaan uuden päästöttömän liikennemuodon, ja samalla se parantaa huomattavasti poikittaisliikenteen laatua ja matkustusmukavuutta. Yhteyden ottaminen käyttöön huomattavasti etuajassa on erinomainen onnistuminen kaikilta hankkeeseen osallistuneilta”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen.

Uuden pikaraitiotien varrella on 34 pysäkkiä. Linjan reitti vahvistaa Helsingin seudun joukkoliikenneverkostoa ja parantaa poikittaisia yhteyksiä. Linja yhdistää Itäkeskuksen, Aalto-yliopiston ja Keilaniemen metroasemat sekä Oulunkylän, Huopalahden ja Leppävaaran rautatieasemat.

Pikaratikka korvaa runkobussilinjan 550. Bussi ja pikaraitiolinja 15 ajavat kuitenkin jonkin aikaa päällekkäistä liikennettä ennen kuin linjan 550 liikenne lakkaa vuoden loppuun mennessä.

Myös liikenteen tarkka aloittamisaika ja pikaratikan avajaisjuhlallisuudet lauantaina 21.10. tarkentuvat lähiaikoina. Uuden pikaraitiolinjan aikataulut näkyvät reittioppaassa hyvissä ajoin ennen liikenteen käynnistymistä.

Pysäkeillä ja vaunuissa tehdään vielä joitain viimeistelytöitä, jotka liittyvät esimerkiksi ajantasaisen matkustajainformaation asentamiseen.

Raitiotie valmistui reilusti etuajassa

Alkuperäisen suunnitelman mukaan pikaraitiotien oli määrä valmistua kesällä 2024. Raide-Jokeri-allianssin työt valmistuivat kuitenkin etuajassa.

”Kaupunkiliikenne Oy on yhdessä kaupunkien kanssa rakennuttanut Raide-Jokerin radan ja varikon, hankkinut vaunut, kouluttanut kuljettajat sekä muun henkilöstön ja on nyt valmis käynnistämään liikennöinnin”, kertoo Kaupunkiliikenteen toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

Rakennustyöt alkoivat vuonna 2019, ja hanke luovutettiin Helsingin ja Espoon kaupungeille ja Kaupunkiliikenteelle elokuun lopulla 2023.

”Pikaratikan rakentaminen valmistui etuajassa ja myös liikennöinti alkaa etuajassa. Ison raidehankkeen onnistumisen yksi avaintekijä on ollut allianssimalli, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija on yhdistetty yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Pikaraitiolinja 15 tuo Espooseen poikittaisen raideyhteyden, joka parantaa poikittaisen joukkoliikenteen täsmällisyyttä, kapasiteettia ja matkustusmukavuutta”, toteaa Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.

Ennakoitua nopeamman valmistumisen takia kaikki tilatut vaunut eivät ole vielä valmistuneet ja liikenne aloitetaan harvemmalla vuorovälillä kuin lopullisessa tilanteessa. Liikenteen käynnistyessä pikaratikan vuoroväli on tiheimmillään 12 minuuttia. Kun kaikki vaunut on toimitettu kesään 2024 mennessä, tihein vuoroväli on 6 minuuttia.

Uudistuksia myös radan ympäristössä

Raitiotien lisäksi myös radan ympäristössä on tapahtunut useita muutoksia. Radan varteen on rakentunut runsaasti uusia asuntoja esimerkiksi Helsingin Oulunkylässä ja Espoon Perkkaalla. Myös pyörä- ja kävelyreitit radan ympäristössä ovat uudistuneet.

”Raide-Jokeri on ensimmäinen askel Helsingin kehittymistä yleiskaavansa mukaiseksi raideliikenteen verkostokaupungiksi. Poikittaissuuntainen pikaratikkarata onkin jo hienosti aikaansaanut kaupunkikehitystä ja houkutellut rakentamishankkeita varrelleen”, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski.