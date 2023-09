Kivinevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen (Siikalatva) ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy, yleisötilaisuus 2.10.

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 2.10.2023 klo 17.00 alkaen Siikalatvan kunnan valtuustosalissa (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila). Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus (Teams). Etäosallistumislinkki on edellä mainitulla hankkeen verkkosivulla ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Arviointiohjelma nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 20.9.- 20.10.2023 välisen ajan Siikalatvan kunnan sekä Haapaveden ja Raahen kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/kivinevantuulivoimaYVA.

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa seuraavissa paikoissa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (aulapalvelut), Veteraanikatu 1, 90100 Oulu

Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Rantsilan kirjastossa (Kunnantie 1, 92500 RantsilaHaapaveden kaupungintalolla (Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi)

Haapaveden kirjastossa (Urheilutie 64B, 86600 Haapavesi)

Raahen kaupungintalolla (Rantakatu 50, 92100 Raahe)

Raahen kirjastossa (Rantakatu 45, 92100 Raahe)

Kannanotot ELY-keskukselle 20. lokakuuta mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 20.10.2023 mennessä YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viite POPELY/861/2023.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. Lausunto, joka sisältää yhteenvedon arviointiohjelmaan jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä, tulee nähtäville osoitteeseen

www.ymparisto.fi/kivinevantuulivoimaYVA.

Suunnitteilla enintään 28 tuulivoimalaa

Hankealue sijaitsee Siikalatvan kunnan länsiosassa, Hyvärilän kylästä pohjoiseen. Siikalatvan Pulkkilan kuntakeskus on 3,6 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät naapurikunnat ovat Haapavesi ja Raahe. Kivinevan hankealue rajoittuu lännessä Leuvannevan tuulivoimahankkeen suunniteltuun alueeseen ja hankealueen pohjoispuolelle suunnitellaan Taikkonevan tuulivoimahanketta. Hankealueen laajuus on yhteensä noin 3800 hehtaaria.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalaa, yksi tai kaksi aurinkoenergian tuotantoaluetta sekä yksi tai useampia sähköasemia. Aurinkovoimaloita suunnitellaan kahdelle turvetuotannosta poistuvalle tai jo poistuneelle alueelle samalla hankealueella tuulivoimaloiden kanssa. Osana tätä YVA-menettelyä arvioidaan tuulivoiman, aurinkoenergian tuotantoalueiden ja sähkönsiirtoreittien ympäristövaikutukset.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 8–10 MW. Tuulivoimaloiden arvioitu sähköntuotanto on noin 620 gigawattituntia (GWh) vuodessa. Aurinkovoimaloiden suunniteltu huipputeho on yhteensä 100–300 megawattia (MW), ja arvioitu sähköntuotanto 150–230 gigawattituntia (GWh) vuodessa. Sähkönsiirtoon suunnitellaan 400 kilovoltin (kV) voimalinjaa.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Tuulivoimaloita, aurinkovoima-aluetta ja sähkönsiirtoa ei rakenneta.

Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 28 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa kahdelle, kokonaispinta-alaltaan noin 280 hehtaarin kokoiselle alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8-10 MW.

Vaihtoehto VE2: Hanke toteutetaan edellistä vaihtoehtoa pienempänä. Tarkasteltavat voimalamäärät määritetään saadun palautteen ja luontoselvitysten perusteella.

Sähkönsiirto

Hankkeen tuottaman sähkön siirtämiseksi kantaverkkoon tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa.

Vaihtoehto SVE1: Hankealueen sähköasemalta rakennetaan 400 kV voimalinja länsi-luoteeseen Elenia Verkko Oy:n Vihanti-Pulkkila-linjan johtokäytävässä, verkkoliityntä Lumimetsän sähköasemalle. Reitin pituus on noin 24,3 km. Sähkönsiirtolinja on yhteinen alueelle suunniteltavan Leuvannevan tuulivoimahankkeen kanssa. Vaikutusarviointi tapahtuu pääosin osana Leuvannevan YVA-menettelyä, mutta arviointi raportoidaan soveltuvin osin myös tämän hankkeen arviointiselostuksessa. Sähkönsiirtolinja kulkee Siikalatvan kunnan sekä Haapaveden ja Raahen kaupunkien alueilla.

Vaihtoehto SVE2: Hankealueen sähköasemalta rakennetaan 400 kV voimalinja etelään Fingrid Oy:n Pysäysperä-Pyhänselkä-linjan johtokäytävässä, liityntä suunnitteilla olevalle Pihtinevan sähköasemalle Haapavedellä. Reitin pituus on noin 20,1 km. Sähkönsiirtolinja on yhteinen alueelle suunniteltavien Taikkonevan ja Leuvannevan tuulivoimahankkeiden kanssa. Vaikutusarviointi tapahtuu pääosin osana niiden YVA-menettelyjä, mutta arviointi raportoidaan soveltuvin osin myös tämän hankkeen arviointiselostuksessa. Alavaihtoehtona tarkastellaan reittiä, joka kiertää Haapaveden lintuvedet ja suot -Natura-alueen. Sähkönsiirtolinja kulkee Siikalatvan kunnan ja Haapaveden kaupungin alueilla.

Vaihtoehto SVE3: Hankealueen sähköasemalta rakennetaan 400 kV voimalinja itään. Hankealueella linja kulkee Elenia Verkko Oy:n Vihanti-Pulkkila-linjan johtokäytävässä, siitä eteenpäin rakennetaan uutta johtokäytävää. Liityntä tapahtuu suunnitteilla olevalle Siikalatvan sähköasemalle Siikalatvalla. Reitin pituus on noin 14,6 km. Sähkönsiirtoreitti kulkee Siikalatvan kunnan alueella.