Finlandia-voittajan uutuus on tummanpuhuva seikkailutarina

Sinä talvena, kun Poppelilaaksossa äitinsä ja koiransa Kastanjan kanssa asuva Magda Mustalintu täyttää kaksitoista vuotta, äiti antaa hänelle lahjaksi puusta kaiverretun salaperäisen riipuksen ja lupaa kertoa siitä lisää myöhemmin. Mutta sitten Magdan äiti katoaa kauheassa maanvyöryssä. Yksin jäänyt Magda päättää koiransa etsiä äitinsä siskon, josta tämä oli joskus puhunut. Hänen pitää vain päästä ohi Mustavuoren huipun ympärillä leijuvan paksun sumun, joka on läpitunkematon, torjuva ja kiehtova. Kastanja ja Magda eksyvät salaperäiseen sumuun, josta tuntematon mies pelastaa heidät sumun takana piilossa olevaan Rihmalan kaupunkiin.

Niin Poppelilaaksoa kuin Rihmalaa uhkaavat Kaatajat, jotka havittelevat sumupuiden arvokkaita juuria. Juuret keskustelevat sienirihmaston kanssa, joka ulottuu kauas laaksoon ja on tärkeä myös sen eläimistölle. Kunnioitettu Ikikaarna on kaikkien sumupuitten esivanhempi ja juurien aivot. Sumu uhkaa haihtua, ja sen myötä myös vesi. Miten käy puiden, ihmisten ja eläinten, jos vesi loppuu ja Kaatajat pääsevät Sumuvuorelle?

Anja Portin on helsinkiläinen kirjailija, joka kirjoittaa sekä aikuisille että lapsille. Hänen tuotantonsa sisältää romaanin, lastenkirjoja, esseistiikkaa ja tietokirjoja. Hänen lastenkirjoistaan on tehty myös näytelmäsovituksia. Portin on opiskellut Helsingin ja Turun yliopistossa ja valmistunut filosofian ja oikeustieteen maisteriksi. Hän on työskennellyt aiemmin tutkijana, toimittajana ja kustannustoimittajana. Vuonna 2020 hän sai lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksestaan Radio Popov.