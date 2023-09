Väitös: Musiikkiterapia voi vahvistaa varhaisnuorten tunnetaitojen kehittymistä (Salokivi)

Tuloksissa painottuvat tunnetaitojen monet eri ulottuvuudet sekä musiikkiterapeuttien monipuolinen työskentelytapa, jossa yhdistyvät sekä musiikilliset että verbaaliset menetelmät.

Terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutussuhde on keskeinen tekijä tunnetaitojen oppimisessa. Asiakkaan tunnetaitojen kehittyminen näkyy myös hänen musiikillisessa ilmaisussaan: ilmaisu on jäsentyneempää ja rohkeampaa, keskittyminen soittamiseen paranee ja yhteissoitosta tulee sujuvampaa.

– Kelan kustantamia musiikkiterapiapalveluita käyttävistä lapsista ja nuorista suurimmalla osalla on mielenterveyden ongelmia ja heidän terapian tavoitteenaan on useimmiten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen, Salokivi toteaa.

– Tämän tutkimuksen tulokset tuovat uutta tietoa tunnetaitotyöskentelystä musiikkiterapian näkökulmasta, ja siitä miten kehitystä voidaan tukea ja tulevaisuudessa myös arvioida. Toivon, että nämä tulokset voivat auttaa yhteisen kielen löytämisessä ja parantaa musiikkiterapeuttien mahdollisuuksia tukea nuoria tunnetaitojen opettelussa, väittelijä kertoo.

Tunnetaitojen merkitykseen ihmisten hyvinvoinnissa on havahduttu laajasti. Maailman terveysjärjestö (WHO) muun muassa korostaa tunnetaitojen merkitystä osana hyvää mielenterveyttä, ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) nimeää tunnetaidot yhdeksi tulevaisuuden keskeisimmistä työelämätaidoista. Myös koulujärjestelmät eri puolilla maailmaa ovat alkaneet kiinnittää asiaan huomiota. Ilman riittävän hyviä tunnetaitoja yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointi ei ole mahdollista.

FM Maija Salokiven musiikkiterapian väitöskirjakäsikirjoituksen "Developing a music therapy assessment tool to evaluate emotional skills in early adolescence" tarkastustilaisuus pidetään 29.9.2023 klo 12.00, Seminarium-rakennuksessa, S212. Vastaväittäjänä toimii professori Wendy Magee (Temple University, USA) ja kustoksena apulaisprofessori Esa Ala-Ruona (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä https://r.jyu.fi/dissertation-salokivi-290923

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9735-9

Taustatietoa:

Maija Salokivi (FM, musiikkiterapeutti) on työskennellyt useita vuosia psykiatristen ja neurologisten lapsi- ja nuorisoasiakkaiden musiikkiterapeuttina ja erikoistunut tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa ovat tunnetaidot, arvioinnin kehittäminen sekä musiikin hyödyntäminen osana ihmisen hyvinvointia.

Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Alfred Kordelinin säätiö, Kristillinen Suojakoti säätiö, Oskari Öflundin Säätiö sekä Jyväskylän yliopisto.

