Keskuskauppakamari budjettiriihestä: Välttämätöntä, että pohjoismainen työlinja pitää ja julkista taloutta tasapainotetaan

”Kyse on johdonmukaisesta työlinjasta, ei siitä keneltä otetaan tai kenelle annetaan. Työnteon kannustimia on parannettava aktiiviväestön parissa kaikilla tulotasoilla niin ansiotuloverotusta keventämällä kuin sosiaaliturvan kannustinloukkuja leikkaamalla. Tämä oli myös IMF:n tämän vuoden maaraportin viesti Suomelle”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Suomi on noin neljä prosenttiyksikköä muita Pohjoismaita perässä työllisyysasteessa. Jos hallitus saa toimenpiteillään nostettua työllisyysastetta yhdellä prosenttiyksiköllä se tarkoittaa noin 1,3 miljardin euron julkisen talouden vahvistamista nettona, Romakkaniemi muistuttaa.

Keskuskauppakamari on huolissaan edelleen heikentyneestä julkisen talouden tilanteesta.

”Suomi on elänyt yli varojensa jo vuosikausia. Edellisen hallituksen jäljiltä jäänyt velkavuori on valtava ja valtion korkomenojen kasvu on vakava asia. On erittäin tärkeää, että hallitus ottaa velkaantumisen taittamisen tosissaan ja sitoutuu tasapainottamaan julkista taloutta pitkällä aikavälillä”, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan on erittäin tärkeää, että vastapainoksi talouden tasapainottamiselle, hallitus panostaa kasvuun lisäämällä TKI-panostuksia sekä investoimalla kertaluonteisesti infrahankkeisiin.

”TKI-panostusten kasvattaminen ja osaamiseen panostaminen esimerkiksi perusopetuksen määrärahoja vahvistamalla ovat hienoja uutisia. Näillä päätöksillä rakennetaan tulevaisuutta”, sanoo Romakkaniemi.

Keskuskauppakamari kiittelee myös hallituksen infrapakettia, sillä infrahankkeiden nopealla käynnistämisellä voidaan helpottaa myös synkkää suhdannetilannetta.