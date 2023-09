Virta ja Harjanne: Hallitus hoitaa Suomen taloutta vastuuttomalla ja epäinhimillisellä tavalla

Sofia Virta: Hallitus säästää heiltä, joiden palveluissa on jo aukkoja 5.9.2023 14:02:42 EEST | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on erittäin pettynyt hallituksen esitykseen viivästyttää vammaispalvelulain voimaantuloa. Hän on huolissaan hallituksen aikeesta säästää vammaispalveluista ja asettaa lain aiheuttamille lisäkustannuksille vuosittainen katto. Virta myös muistuttaa, että lain soveltamisalassa on huomioitava autismi- ja neuronkirjon lapset ja nuoret.