POP Pankki -ryhmä: Maataloutta rasittaa parhaillaan poikkeuksellisen monta ulkoista haittatekijää, nyt olisi oikea aika miettiä yhteisiä ratkaisuja asiaan

POP Pankki -ryhmä on lähestynyt maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia ja esittänyt, että maatalouden rahoitukseen tulisi miettiä nykyistä joustavampi keinovalikoima rahoittaa kotimaisia maanviljelijöitä, joita on rasittanut viimeisen parin vuoden sisään poikkeuksellinen määrä yhtäaikaisia toimialan ulkopuolisia haasteita. POP Pankki -ryhmän näkemyksen mukaan toimialan maksukyky on edelleen olosuhteisiin nähden hyvä, mutta esimerkiksi loppuvuoden muuttunut tukimaksuaikataulu aiheuttaa toimialalle hyvin todennäköisesti tilapäisiä maksuviivästyksiä.