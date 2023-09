Avustusta haettavana vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen

Sinilevätilanne jatkuu melko rauhallisena Etelä-Savossa 31.8.2023 14:44:56 EEST | Tiedote

Sinilevien määrä on pysynyt melko vähäisenä viimeisen kahden viikon aikana Etelä-Savon järvillä. Alueen neljällä valtakunnallisella sinileväseurannan havaintopaikalla on tehty vähäiset sinilevähavainnot Mikkelin Pitkäjärvellä ja Ukonvedellä sekä Pieksämäen Pieksäjärvellä ja Heiniöllä. Viikoilla 34 ja 35 on tullut vain yksittäisiä kansalaishavaintoja sinilevistä. Sinilevätilanteen seuranta jatkuu vielä syyskuun ajan.