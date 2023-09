LapWallin Pyhännän yksikkö on allekirjoittanut alkusyksyn aikana noin 4 miljoonan euron arvosta sopimuksia

LapWall Oyj on tehnyt noin 2 miljoonan euron arvosta elementtitoimitussopimuksia hoiva- ja loma-asuntosegmentteihin 27.6.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

LapWall on allekirjoittanut noin kahden miljoonan euron arvosta sopimuksia viikon aikana LAPWALL LEKO -seinäelementtien- ja kattoelementtijärjestelmän tuotteiden toimituksista. Merkittävä osa sopimuksista muodostuu Helsinkiin rakennettavien kahden suuren päiväkodin toimituksista. Julkisen rakentamisen lisäksi tehtyihin sopimuksiin sisältyy myös asunto- ja lomarakentamisen seinäelementtikohteita. Elementtitoimitusten ajankohdat sijoittuvat syksylle 2023. LapWall on hiilijalanjäljeltään negatiivinen eli toimintamme sitoo enemmän hiilipäästöjä kuin aiheuttaa. Kaikille tuotteillemme on laskettu RTS EPD-ympäristöselosteet, joissa tuotteiden koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset on laskettu. Arvot on laskettu alkaen raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä, kuljetuksesta tehtaalle jatkuen tuotantoon sekä tuotteen toimitukseen työmaalle. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on meillä liiketoimintamme ydintä ja yksi arvoistamme. Olemme keskeisessä roolissa osana kestävää ja ekologista puura