Kai Ekholmin kirja Matti Nykänen – Pilviin kahlittu poika tarjoaa uusia tapoja ymmärtää Mattia, sankaruutta ja suomalaisuutta

Matti Nykänen hyppäsi kuin jumala ja ryyppäsi kuin paholainen eikä koskaan kasvanut aikuisten maailmaan.

Matti oli lumottu prinssi, joka pysäytti ajan ja painovoiman. Hän nousi työläiskodista kovalla harjoittelulla kaikkien aikojen mäkikotkaksi. Sitten käänteinen tarina antisankariksi. Media jauhoi hänet palasiksi, jotka yhä etsivät toisiaan.

Kun Matti Nykänen kuoli, kansa laski karvalakkinsa, kerääntyi tienvierille, isät ja pojat pitivät toisiaan kädestä. Kansakuntaan jäi Matti Nykäsen arpi.

”Tuuli on jännittänyt lihaksensa ja valmistautuu puhaltamaan pitkiä vokaaleja. Hyppytornissa nuorukainen on odottanut sumuun aukkoa. Nykänen varmistaa siteensä ja korjaa hyppylasiensa asentoa. Sitten hän näkee valmentajan lipun nousevan. On aika. Tuhansissa harjoituksissa tarkkuutettu koneisto. Asento. Liuku. Täydellinen ponnistus. Täsmällisesti halkeavan koivuhalon ääni.”

”Matti Nykäseen tiivistynyt elämä oli kuin mehiläisten monimutkainen pesä, jota rakensivat ja asustivat läheiset, toimittajat ja kansalaiset. – – Tavallisen ihmisen käyttäytymisnormit eivät koskeneet Mattia. Hän saattoi tulla aamulla ennen ylösnousua ja sanoa: ’Nyt lähdetään viikoksi Vuokatille hyppäämään.’ Tai hän saattoi katsoa kelloa ja todeta: ’Piti olla Yleisradiossa, mutta enpä viitsi mennä.’ – – Välillä hän oli täydellinen urheilun herrasmies, toisinaan totaalinen törppö ja järjettömyyden kuningas. Osa Matin elämästä on ankkuroitu faktoihin, osa jää silkaksi ajelehtimiseksi. Hän oli lainassa kuin enkeli ja poistui siipirikkona kapakan takaovesta. – – Matti loi turvapaikan kaltaisilleen aroille ja vihaisille miehille, jotka eivät tunteneet itseään, perhettään tai puolisoitaan. Ajattelen Matin suorituksia omalaatuisena ihmisyyden ja urheilun aikakapselina, joka vie tästä ajasta ja ihmisestä jotakin tulevaisuuteen.”

Kai Ekholm on arvostettu tietokirjailija, jolta on julkaistu yli 30 teosta. Hän on saanut muun muassa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon, vuoden tiedekirjapalkinnon ja Suomen PENin sananvapauspalkinnon.

Kai Ekholm: Matti Nykänen – Pilviin kahlittu poika (Docendo 2023), sidottu, 272 sivua. Julkaistaan samalla myös äänikirjana ja e-kirjana. Kirjan sisällöllä on embargo 5.10. klo 2.00.

Arvostelukappaletiedustelut ja kirjailijan haastattelupyynnöt:

tiedotus@docendo.fi – Toimittaja, kysy ennakkoon sähköistä vedosta.