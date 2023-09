Kolmannen sektorin toiminta ja tuki on asukkaita lähellä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja alueen järjestöt tekevät yhdessä tavoitteellista työtä sen eteen, että Keski-Uudellamaalla voidaan hyvin. Yksi hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin yhteinen työkalu on Lähellä.fi-palvelu.

Lähellä.fi-verkkopalvelu auttaa ihmisten hakeutumisessa hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhdistystoiminnan pariin.

– Palvelu on valtakunnallinen hakemisto, joka kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. Lähellä.fi-osoitteesta löytää sekä tukea että mieleistä toimintaa itselleen. Palvelusta voi etsiä esimerkiksi eri ikäryhmille suunnattuja harrastuksia sekä vapaaehtoistehtäviä eri teemojen parissa. Tukea ja toimintaa voi hakea esimerkiksi alueen tai teeman mukaan, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Myra Magnusson HyTe ry:stä, joka koordinoi Lähellä.fi-sivuston ylläpitoa Uudenmaan alueella.

Parempaa hyvinvointia ja terveyttä yhteistyöllä

Yksi Lähellä.fi-palvelun tavoite on, että asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä voidaan parantaa yhteistyössä julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelua hyödyntävätkin myös Keusoten ammattilaiset neuvonta- ja ohjaustyössään.

– Meidän sote-alan ammattilaisemme hyödyntävät Lähellä.fi-palvelua yhtenä tietolähteenä esimerkiksi sellaisten asiakkaidemme kanssa, jotka voisivat hyötyä järjestöjen toiminnasta tai tuesta. Kolmas sektori tarjoaa monipuolisesti erilaista toimintaa, joka tukee hienosti hyvinvointialueen omia palveluita, kertoo Keusoten erityisasiantuntija Marjut Suo.

Lähellä.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, jonka toteutuksesta vastaa 17 alueellista toimijaa, eli Lähellä.fi-verkosto. Uudellamaalla palvelusta vastaa HyTe ry. Tällä hetkellä sivustolle on rekisteröitynyt jo 2003 yhdistystä, joista 330 on Uudenmaan ja 37 Keusoten alueella. Keusote ja HyTe ry ovat yhteistyössä edistäneet Lähellä.fi-palvelun käyttöä Keski-Uudellamaalla.

Tutustu Lähellä.fi-palveluun: www.lähellä.fi