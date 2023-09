Pelastuslaitos aikoo panostaa varautumiseen ja toimiviin tiloihin

Esityksessä korostetaan toiminnan kriisinkestävyyttä ja erilaisiin turvallisuustilanteisiin varautumista. Pelastuslaitos edistää myös arkielämän turvallisuutta parantamalla ihmisten omatoimista varautumista eri tavoin.

Pelastuslaitokselle on kuluvan vuoden aikana perustettu koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta palveleva varautumisen ja turvallisuuden yksikkö.

– Lisäksi Uudenmaan pelastuslaitoksilla on yhteinen tavoite kehittää rauniopelastuksen suorituskykyä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson sanoo. Tähän on haettu rahoitusta Euroopan sisäisen turvallisuuden rahastolta eli ISF-rahastolta, päätös tulee syksyn aikana.

Uudet asemat parantavat asukkaiden turvallisuutta

Lautakunta ottaa kokouksessaan kantaa myös pelastuslaitoksen osioon Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesityksestä sekä pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaan vuosille 2024–2027. Investointisuunnitelmaan sisältyy uudet pelastusasemat Loviisaan ja Sipoon Söderkullaan.

Loviisan pelastusaseman on tarkoitus valmistua uudelle teollisuusalueelle vuonna 2025. Nykyinen asema on 1950-luvulta ja sitä on laajennettu 1980-luvulta. Sijainti koulujen välittömässä läheisyydessä Loviisan ydinkeskustassa on ongelmallinen.

– Uuden aseman myötä saamme vihdoin asianmukaiset ja turvalliset tilat. Teemme myös viranomaisyhteistyötä, sillä aseman on tarkoitus toimia poliisin Loviisan toimipisteenä, Peter Johansson kertoo.

Myös eteläisessä Sipoossa olisi tarvetta pelastusasemalle.

– Nikkilän läheisyyteen on rakennettu uusi pelastusasema, josta olemme erittäin iloisia. Etelä-Sipoo kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Meidän on pystyttävä vastaamaan siihen, että tarve pelastustoimen palveluille lisääntyy alueella tulevina vuosina.