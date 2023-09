SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen kädenojennus rakennusalalle on nihkeä ja kylmä – hallitus ei tunnista tilanteen vakavuutta

Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen muutettava maastapotkulakia ja löyhennettävä kolmen kuukauden sääntöä 19.9.2023 14:23:49 EEST | Tiedote

Petteri Orpon (kok.) hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan tavoitteen, jonka mukaan Suomeen töihin muuttaneen henkilön olisi poistuttava maasta, mikäli hänen työsuhteensa loppuu, eikä hän kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä kykene löytämään uutta työpaikkaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt lakimuutosten valmistelun. Hallintovaliokunnan sd-jäsenet Eveliina Heinäluoma, Saku Nikkanen, Eemeli Peltonen ja Paula Werning kritisoivat hallituksen tavoitetta, heidän mielestään kolmen kuukauden takaraja on liian tiukka ja epärealistinen tavoite.