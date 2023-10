Pietilä-palkinnon jakotilaisuus Architecture and Cities in Transition (ACT) -seminaarissa 6.10.2023 Tampereella

Tänä vuonna Pietilä-palkinnon saaja julkaistaan 6.10. Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon päätapahtumassa Architecture and Cities in Transition (ACT) -seminaarissa. Palkinnon tulee jakamaan vuoden 2023 Pietilä-palkintolautakunnan jäsenet arkkitehdit Henna Helander, Julia Hertell sekä Francesc Palomeras.

Pietilä-palkinto on perustettu vuonna 1989. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran arkkitehti Jorma Mukalalle vuonna 1992 ja edellisen kerran vuonna 2020 arkkitehti, puuseppä Lars-Erik Mattilalle.

Architecture and Cities in Transition (ACT)

Architecture and Cities in Transition (ACT) -seminaari järjestetään 6.10. klo 12.30–17 Finnkino Plevnassa, osoitteessa: Itäinenkatu 4, Tampere.

Architecture and Cities in Transition-seminaarissa esiintyy kansainvälisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun huippunimiä ja kotimaisia vaikuttajia. Kansainväliset keynote-puhujat ovat Olga Felip (Arquitecturia Camps Felip) ja Mari Randsborg (Cobe). Seminaarin suomalaiset keynote-puhujat ovat Janne Hovi (Janne Hovi Architects) ja Selina Anttinen (Anttinen Oiva Arkkitehdit). Architecture and Cities in Transition (ACT) -seminaaria voi seurata paikan päällä tai striimattuna verkossa. Seminaari on englanniksi.

Ilmoittautuminen

Median edustajat voivat ilmoittautua seminaariin tapahtuman sivuilla olevan linkin kautta.

Tervetuloa!