Eveliina Talvitie kirjoitti mustan huumorin sävyttämän romaanin äidin ja tyttären välisestä tilinteosta

Vanhaksi hipiksi tunnustautuva Sofia on viiniin menevä, pikkusikareita poltteleva kuusikymppinen, joka ei ole osannut juurtua mihinkään. Sofian maailmankuva pohjaa nuorena omaksuttuihin aatteisiin ja vapaudenkaipuuseen, mutta toimivatko vanhat ohjenuorat enää nykymaailmassa? Marta-tyttärelle äidin boheemi elämäntyyli näyttäytyy vastuuttomuutena ja välinpitämättömyytenä. Etäisyys äidin ja tyttären välillä on kasvanut vuosi vuodelta ja yhteys lopulta katkennut kokonaan.

Kun Sofia alkaa kirjoittaa kitkeriä elämänviisauksiaan tyttärelleen, alkaa tarinoiden vaihto, jonka edetessä äiti ja tytär saavat uuden mahdollisuuden – ennen kuin on liian myöhäistä.

Eveliina Talvitie

Pieniä ilkeitä tarinoita

Ilmestyy 28.9.2023

myös e- ja äänikirjana

Eveliina Talvitie on Tallinnassa asuva kirjailija ja toimittaja. Hänen tuotantoonsa kuuluu romaaneja, tietoteoksia ja elämäkerrat mm. Ilkka Kanervasta ja Matti Vanhasesta. Pieniä ilkeitä tarinoita on hänen kolmas romaaninsa.