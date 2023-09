Enter Optimi on strateginen IT-kokonaispalvelu

Enter SystemSolutions Oy on vuonna 1997 perustettu korkeaan käytettävyyteen keskittynyt IT-ympäristöjen erikoisosaaja, jolla on monipuolisesti kokemusta ja osaamista jatkuvista palveluista, projekteista sekä pitkäaikaisista asiakkuuksista. Yritys on suunnitellut ja toteuttanut automaatio- ja integraatioratkaisuja, IT-infrastruktuureja ja IT-ulkoistuspalveluja mm. valmistavan teollisuuden, energiateollisuuden ja lääketeollisuuden yrityksille sekä kaupunki- ja kuntasektorin organisaatioille.

www.enter.fi