Veronalennuksen jälkeen Suomessa on edelleen EU:n korkein olutvero

Hallituksen esittämä olutveron alentaminen on oikeasuuntainen, mutta riittämätön toimi oluen matkustajatuonnin hillitsemiseksi. Suomessa on veronlaskun jälkeenkin tuntuvasti EU:n korkein olutvero. Suomen olutveron alennus on hyvin pieni, eikä eroa muihin maihin saada kiinni näin pienillä alennuksilla. Vastaavasti Viron tulevat korotukset olutveroon ovat hyvin maltilliset, eikä veroero Viroon näin ollen merkittävästi kavennu.

Olutveron pienestä alennuksesta huolimatta alkoholivero kokonaisuudessaan nousee, kun viinien ja väkevien alkoholijuomien veroja nostetaan. Verojen nostaminen huolettaa panimoalaa.

”Näin pienimuotoisilla muutoksilla ei hillitä matkustajatuontia Virosta tai etäkauppaa muista maista. On riski, että matkustajatuonti vain kasvaa, kun alkoholijuomasekoituksia kuten lonkeroa lähdetään hakemaan halvemman verotuksen perässä Virosta ja samalla tuodaan mukana oluet. Veropäätöksissä pitäisi vielä paremmin huomioida juomien kotimainen valmistus”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Matkustajatuontina tuodaan eniten olutta ja toiseksi eniten mietoja juomasekoituksia ja siideriä. Suomen korkea alkoholivero on kannustanut kuluttajia hakemaan juomat Virosta, jossa verotaso on Suomea reilusti matalampi. Kotimainen myynti on laskenut ja korvautunut matkustajatuonnilla ja ostoilla ulkomaisista verkkokaupoista.

Panimoala korostaa, että verotuksen tulisi olla tasapuolista eri juomaryhmien välillä siten, että kaikilla saman vahvuisilla alkoholijuomilla olisi sama vero. Nyt eri juomaryhmät ovat epätasa-arvoisia toisiinsa nähden.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.