SDP:n Razmyar: Orpon hallitus patsastelee Marinin hallituksen päätösten edessä ja piilottaa taakseen mittavat leikkaukset

– Orpon hallituksen näytelmä budjettiriihen päätösten ympärillä on totaalista kansalaisten sumutusta. Nelikko ottaa itselleen kunnian edellisen hallituksen perinnöstä, kuten hyvästä työllisyyspolitiikasta ja TKI-toiminnan edistämisestä. Omat, kansalaisten toimeentuloa romuttavat ja talouden kestävyyttä heikentävät päätöksensä, se yrittää piilottaa julkisuudelta, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo.

Orpon hallituksen politiikka heikentää Suomen kilpailukykyä ja kansalaisten hyvinvointia, mutta hallitus vaikenee päätöstensä vaikutuksista. Suunnitelluista leikkauksista on lähes mahdoton ottaa selkoa. Esimerkiksi asumistuen leikkaukset on piilotettu niin, että kokonaisuutta on vaikea hahmottaa.

– Jos hallitus tekisi suoraselkäistä ja rehellistä politiikkaa, se kertoisi suomalaisille selkeästi ja suoraan, mistä he aikovat leikata ja kuinka paljon. Nyt Orpo ja Purra jatkavat samaa tyhjien puheiden linjaa kuin ennen vaaleja, jossa asioita kaunistellaan ja ihmisiä harhautetaan jättämällä kertomatta todelliset päätökset ja niiden vaikutukset, korostaa Razmyar.

Suomi kärsii työvoimapulasta, jota ei voi ratkaista ilman maahanmuuttoa. Hallituksen suunnitelmat pahentavat talouden tilannetta entisestään. Tästä huolimatta hallitus ei käsittele sitä tosiasiaa, että se toimillaan vaikeuttaa työperäistä maahanmuuttoa. On selvää, että kokoomus on hyväksynyt perussuomalaisten Suomen taloudelle haitallisen maahanmuuttopolitiikan. Samalla perussuomalaiset ovat ottaneet omakseen kokoomuksen lapsiperheitä ja pienituloisia kurittavan leikkauslinjan, vaikka ennen vaaleja se ei heille vielä käynyt. Kaiken päälle annetaan verohelpotus kaikkein suurituloisimmille ja otetaan ennätysmäinen 11,5 miljardia uutta velkaa.

– Orpo ja Purra viittaavat mielellään velkalaivaan. Nyt vaikuttaa siltä, että laivan suunta on hukassa. Edetäkseen laiva tarvisipolttoainetta, ja suomeksi se tarkoittaa työvoiman saatavuutta. Hallitus ei kuitenkaan maininnut maahanmuuttoa ollenkaan. Ilmeisesti oli niin kiire saada riihi pakettiin päivässä, ettei tämän kokonaisuuden katsomiselle voitu varata aikaa, vaikka se olisi Suomen elinkeinoelämän ja kasvun kannalta merkittävää. Työvoiman saatavuuden haasteita ei ratkaista hallituksen valitsemalla maahanmuuttopolitiikalla eikä varsinkaan lapsiperheisiin kohdistuvilla leikkauksilla, päättää Razmyar.