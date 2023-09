Agilityliitto perustaa koirien hyvinvointityöryhmän

Suomen Agilityliitto haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä eläinten hyvinvointia. Varmistaakseen koirien eettisen, kestävän ja positiivisen kohtelun agilityn parissa liitto on perustanut aiheen ympärille oman työryhmän, josta puheenjohtaja Mia Laamanen on innoissaan:

"Uudella hyvinvointityöryhmällämme on erittäin paljon kokemusta, näkemystä sekä ammattitaitoa usealta eri osa-alueelta, jotka kaikki linkittyvät koirien hyvinvoinnin edistämiseen", Laamanen kertoo. "Olemme erittäin tyytyväisiä työryhmän kokoonpanoon ja lisäksi myös siihen, miten paljon se herätti kiinnostusta. Agilitykoirien hyvinvointi on meille kaikille tärkeää ja tämän ryhmän perustaminen on iso askel lajin kehitykselle."

Syksyn aikana hyvinvointityöryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa ja aloittavat toimintansa. Pyrkimyksenä on, että Agilityliiton eri toimikunnat ja hallitus käyvät jatkossa säännöllistä vuoropuhelua hyvinvointityöryhmän kanssa ja näin ryhmän vaikutus koko liiton ja lajin toimintaan tulee olemaan läpileikkaava.

Suomen Agilityliiton koirien hyvinvointityöryhmä 2023-2024:



Jenni Väätämöinen

maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi, pääaineena kotieläinten ravitsemustiede. Työskentelee tuotekehityksessä tuotanto-, harraste- ja lemmikkieläinten täys- ja täydennysrehujen parissa

Juulia Savolainen

käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija, valmentanut agilitya päätoimisesti usean vuoden ajan

Karoliina Hiltunen

käyttäytymisanalyysitieteisiin perustuvan eläinkoulutuksen asiantuntija (Tampereen yliopisto), eläintenkouluttaja (AT). Kesken eläinkouluttajien erikoisammattitutkinto (EAT) suuntautuen työ- ja kilpailueläimiin. Toiminut 20 vuotta lajin parissa

Marianne Asikainen

eläintenkouluttaja, käytynä koirien aggressioon ja käytöshaasteisiin syventävät kurssit, hyppytekniikan kouluttaja, liittokouluttaja, AVA3-tason valmentaja, valmistumassa urheilukoirien valmentamisesta. Toiminut 20 vuotta lajin parissa

Marika Blom

agility-ylituomari, AVA2-tason valmentaja

Tiina Heinonen

maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja agronomi, pääaineena kotieläinten jalostustiede. Toimii tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa Hannes Lohen Koirien geenitutkimusryhmässä, jossa tutkii koirien neurologisten sairauksien genetiikkaa.

Tiina Väisänen

yrittäjänä eläinten täydennysrehujen, koulutus-, kuntoutus- ja aktivointivälineiden maahantuontiyrityksessä. Työskennellyt aiemmin päätoimisena agilityvalmentajana sekä koirien ja hevosten eläinrefleksologina. Toiminut Suomen paramaajoukkueeseen kuuluvissa tiimeissä hevosten täydennysrehujen ja lihashuollon ammattilaisena. Toiminut 27 vuotta agilityn parissa.

Saara Uljas

eläintenkouluttaja, useita eläinten kouluttamisen lisäkoulutuksia. Opiskelee tällä hetkellä koirahierojaksi ja opiskelut sisältävät koirien ruokintaan erikoistumisen opinnot.





Yhteistyössä Helsingin yliopiston agilitytutkijoiden kanssa:

Anna Boström

eläinten fysioterapeutti MSc, FT, tutkijatohtori Helsingin Yliopistossa

Leena Inkilä

eläinlääkäri, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa



Agilityliitto on ottanut esimerkkiä työryhmän perustamiseen Suomen Ratsastajainliitolta, jonka perustama hevosen hyvinvointiryhmä aloitti toimintansa toukokuussa 2023.

Hyvinvointityöryhmän tehtävä Agilityliitossa on olla neuvoa-antava ja oikeudenmukainen osa, joka pyrkii ajankohtaisesti ja tietoon perustuen varmistamaan, että liiton ja sen alaisten jäsenseurojen toiminta on koiralähtöistä ja eettisesti kestävää. Käytännössä työryhmä kokoontuu säännöllisesti, seuraa agilityyn ja yleisesti eläinten käyttäytymiseen ja kohteluun liittyvää keskustelua ja tutkimusta ja jakaa näitä tietojaan liiton jäsenille.

Työryhmä osallistuu Agilityliitossa käytävään keskusteluun ja voi olla mukana kommentoimassa liiton suunnitelmia ja toimia tarkoituksenaan varmistaa, että kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon koirien hyvinvointi.

Agility on koiralle fyysisesti raskas laji, jossa vaaditaan tarkkuutta, nopeutta ja räjähtävyyttä. Se sisältää esimerkiksi tiukkoja suunnanmuutoksia, hyppyjä ja kapean mutta korkean puomin ylittämistä juosten. Agilityssa on tehty vuosien mittaan sääntöjen tasolla jo paljon muutoksia koirien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Esteiden hyppykorkeuksia on madallettu merkittävästi, esteiden materiaaleja on vaihdettu turvallisempiin ja joitain esteitä, kuten pussi, on turvallisuussyistä myös täysin poistettu käytöstä.

Koirien hyvinvointityöryhmän tavoittaa sähköpostitse: hyvinvointi@agilityliitto.fi.