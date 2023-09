SDP:n Kiljunen tuomitsee sotilaallisen voiman käytön Vuoristo-Karabahissa

”Sotilaallisen voiman käyttö on aina tuomittavaa. Näyttää pahasti siltä, että pommituksilla pyritään tyhjentämään alue armenialaisväestöstä, etenkin kun samaan aikaan on avattu joulukuusta asti suljettuna ollut Lachinin käytävä naisten ja lasten evakuointia varten”, toteaa Kiljunen, joka on myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.



Vuoristo-Karabah on armenialaisenemmistöinen alue, joka sijaitsee Azerbaidžanin maantieteellisten rajojen sisäpuolella. Lachinin käytävä on ainoa maayhteys Armenian ja Vuoristo-Karabahin välillä. Azerbaidžanilaiset sulkivat käytävän viime vuoden lopulla. Kiljunen on hiljattain vieraillut Lachinin käytävän alueella.



”Sotatoimien toisena ilmeisenä tavoitteena on horjuttaa Armenian demokraattisesti valittua hallitusta ulkoapäin. Lopputuloksena Venäjän vaikutusvalta koko Kaukasiassa näyttää vahvistuvan”, pohtii Kiljunen.



Kiljunen on seurannut Vuoristo-Karabahin tilannetta vuosia. Hän on Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenvelvoitteiden seuranta- eli monitorointikomitean jäsen ja Armenia-raportoija. Yleiskokous hyväksyi kesäkuussa päätöslauselman, jossa se muistutti Azerbaidžania Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvollisuudesta suojella kaikkia alueellaan oleskelevia henkilöitä taustastaan ja etnisyydestään riippumatta.



Kiljunen on myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja.