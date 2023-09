Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos avainroolissa kiihdytinlaitteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja toimituksissa uudelle saksalaiselle FAIR-tutkimuskeskukselle

Suomi osallistuu uuden kansainvälisen FAIR-tutkimuslaitoksen (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe) perustamiseen, rakentamiseen ja tutkimustoimintaan. Saksan Darmstadtiin rakennettava monitieteinen FAIR-kiihdytinlaboratorio toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä. Mukana on kymmenen valtiota Suomi mukaan lukien. FAIR-hankkeeseen liittyvästä hallinnosta ja tieteellisestä toiminnasta huolehtii Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Fysiikan tutkimuslaitos, joka on viiden suomalaisen yliopiston yhteisorganisaatio. Myös Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio on vahvasti mukana FAIR:n tutkimustoiminnassa ja laitekehityksessä.

- Suomen osallistuminen FAIR:n täydentää Suomen ja erityisesti Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kansainvälistä tutkimustoimintaa ja varmistaa osaltaan ydinfysiikan tutkimustyön korkean tason ylläpitämisen, kertoo apulaisprofessori Tuomas Grahn Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta, joka on myös Fysiikan tutkimuslaitoksen FAIR-toiminnan projektipäällikkö Suomessa.

Jyväskylässä FAIR-toiminnan keskittymä

Tällä hetkellä Suomen FAIR-toiminta on keskittynyt Jyväskylään, sillä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen tutkijoita toimii tiiviisti FAIR-projektin parissa Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa suomalaisten kiihdytinkomponenttien suunnittelusta, rakentamisesta ja toimituksesta on fysiikan laitoksen tutkijoiden vastuulla.

- Kokeellisen kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimus vaatii paljon mittalaitteistojen kehitys-, ylläpito- ja optimointityötä. Olemme vahvasti mukana esimerkiksi ydinfysiikan NUSTAR-kokeessa FAIRissa, johon käytännössä kaikki toimittamme kiihdytinkomponentit ja spektrometrit liittyvät, iloitsee Grahn.

Tieteellisesti projektilla on suurta hyötyä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle. Esim. NUSTAR-koe täydentää fysiikan laitoksen tutkijoiden tieteellisiä mahdollisuuksia myös sellaisiin kokeisiin, joita ei voi fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa tehdä. Vastaavasti FAIR:n tutkijaverkostot ovat toteuttaneet kokeita kiihdytinlaboratoriossa.

- Hyödymme projektista taloudellisesti mm. henkilötyövuosien muodossa ja väitöskirjoina. Suomen osuus rakennuskustannuksista on n. 13 M€, josta iso osa koostuu laitetoimituksista. Osa rakennettavien laitteiden tuotannosta ulkoistetaan, joten koko projekti hyödyttää myös Suomen teollisuutta, selventää Grahn.

Tutkimuksia jo meneillään

Vaikka FAIR-tutkimuslaitosta rakennetaan vielä muutaman vuoden ajan, on siellä jo tehty tieteellisiä kokeita ns. Phase-0 ohjelmassa, joka hyödyntää jo olemassa olevia kiihdyttimiä yksinkertaisuuden vuoksi.

- Meillä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella kuten myös Fysiikan tutkimuslaitoksella on ollut merkittävä edustus Phase-0 kokeissa. Uusia tutkimustuloksia on syntymässä ja esimerkiksi väitöskirja on valmistumassa jo myöhemmin tänä syksynä, selventää Grahn.

FAIR-projektin videoilla fysiikan laitoksen tutkijat kertovat hankkeesta yksityiskohtaisemmin.

Lisätietoa: