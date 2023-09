Jazz Finland Residency -ohjelman syksyn 2023 vieraana Joris Roelofs

Hollantilainen klarinetisti, huilisti ja saksofonisti Joris Roelofs (s. 1984) tunnetaan ennen kaikkea monipuolisena muusikkona, mutta myös Friedrich Nietzschen filosofian ja musiikin suhdetta tutkivana pedagogina ja säveltäjänä. Hän on säveltänyt Nietzschen filosofiaan perustuvia teoksia sekä luennoinut ja kirjoittanut musiikin ja filosofian suhteesta, vapaudesta ja improvisaatiosta, ja hän on kansainvälisen Saksassa toimivan Nietzsche-tutkimusryhmän jäsen. Roelofs on soittanut Concertgebouw Jazz Orchestran ja Wienin taideorkesterin jäsenenä, ja hän johtaa jazzklarinetin osastoa Amsterdamin konservatoriossa.

Roelofsin Suomen vierailun ensimmäinen osa alkaa sooloesityksellä Porvoo Jazz Festivalilla 30.9. Esityksessä improvisaatio antiikin Kreikan poliittisissa kansallisvaltioissa, improvisoidut poliittiset puheet, Itävällan anti-improvisaatiolaki (1770) ja monet muut aiheet toimivat ponnahduslautana Roelofsin soitolle ja sävellyksille. Roelofsin konsertti kuullaan Porvoon Taidehallissa keskellä brasilialaistaiteilija Felipe de Ávila Francon Subjective Substance -näyttelyä.

”Hämmästelen aina uudestaan Jorisin melodisuutta, virtuositeettia ja kekseliäisyyttä, jotka kuulostavat niin luonnollisilta. Odotan innolla ja olen tosi iloinen siitä, että Joris on ensi kertaa Suomessa juuri Porvoo Jazz Festivalilla,” hehkuttaa festivaalin taiteellinen johtaja Max Zenger.

Improvisointi on keskiössä myös Roelofsin seuraavassa esiintymisessä Helsingissä, kun lavarunous kohtaa musiikin Hietsu is Happeningissä 1.10. Roelofsin lisäksi tapahtuman vierailevina taiteilijoina esiintyvät runoilijat Outi-Illuusia Parviainen ja Tapani Kinnunen. Basisti Antti Lötjösen ja saksofonisti Mikko Innasen liittyessä mukaan ovat ikimuistoisen syysillan ainekset koossa. Hetkessä yhdessä tekemällä, inhimillisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kautta tulee syntymään jotain aitoa ja ainutkertaista, herkkää ja tärkeää, välillä myös törkeää.

Porvoo Jazz Festival: Joris Roelofs Solo

La 30.9. klo 17, Porvoon Taidehalli

Liput ennakkoon 20/15/10 €, ovelta 25 €

Liput Livetosta: https://events.liveto.io/events/porvoo-jazz-festival-2023

Hietsu is Happening! Nro 41

Su 1.10. klo 16, Hietsun Paviljonki

Liput 10/20 €

Liput tapahtuman verkkokaupasta: https://www.hietsuishappening.com/verkkokauppa/

Roelofsin jälkimmäinen residenssiperiodi Suomessa on 6.–20.11.2023. Tänä aikana Roelofs opettaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmässä sekä konsertoi UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa 10.11. Tanssin talolla. Lisäksi Roelofs tekee yhteistyötä muiden kotimaisen jazzkentän toimijoiden kanssa.

Kaikki Roelofsin julkiset esiintymiset päivitetään myös osoitteeseen jazzfinlandresidency.fi

Jazz Finland Residency on korkeatasoinen jazzalan kutsuvierasresidenssi muusikoille, säveltäjille ja kapellimestareille. Suomen Jazzliiton koordinoima ja hallinnoima residenssi kutsuu vuosittain Suomeen kaksi kansainvälistä artistivierasta 1–2 kuukauden mittaiselle residenssijaksolle. Residenssiohjelmaan kuuluu mestarikurssien pitäminen Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmässä sekä esiintyminen yhdessä UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa. Lisäksi kaikki ammattijazzmuusikot ja muut alan ammattilaiset voivat ehdottaa yhteistyötä residenssiartistille. Residenssin muut yhteistyökumppanit ovat Music Finland, Jazzmuusikot ry ja HIAP Helsinki International Artist Programme.