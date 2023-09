Viron rautatieyhtiön junien telit huolletaan jatkossakin Pieksämäellä VR FleetCaren toimesta

Me VR FleetCarella tarjoamme asiakkaillemme raidekaluston- ja ratainfran tehokasta huoltoa, kunnossapitoa ja modernisointia pohjoismaissa sekä Baltian alueella. Olemme raideliikenteen asiantuntijayritys, jonka taustalla on yli 160 vuoden kokemus alasta pohjoisissa olosuhteissa. Turvallinen tavara- ja henkilöliikenne on lähtökohta kaikelle toiminnalle. Avain onnistumiseen on henkilöstömme, yli 1000 raidekaluston huippuasiantuntijaa. VR FleetCare luo lisäarvoa asiakkaille yhdistämällä alan parhaimman raidekalustoasiantuntijuuden, digitaalisuuden, kumppaniverkoston sekä jatkuvan kehittämisen yhdessä asiakkaan kanssa. VR FleetCare on suomalaisen rautatieoperaattori VR Groupin tytäryhtiö.

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikkumista. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2022 kyydissämme tehtiin 194,2 miljoonaa matkaa ja kuljetimme 34,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 107,0 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 9 000 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/