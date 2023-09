Särkänniemen kausikortti nyt voimassa läpi talven – myynti alkaa Kesäkauden päättäjäispäivänä la 23.9.

Särkänniemen Kausikortin voimassaoloaika laajenee. Kausikortti 2024 sisältää sisäänpääsyn Särkänniemen huvipuistoon, huvilaitteisiin pituusrajat huomioiden, Koiramäen eläinpuistoon, Näsinneulaan ja Akvaarioon kaikkina tavanomaisina aukiolopäivinä 24.9.2023–21.9.2024. Kausikortti tulee myyntiin verkkokauppaan 23.9.2023.

”Meiltä on toivottu, että Kausikortti olisi voimassa myös talvikauden kohteissa, ja nyt vastaamme tähän toiveeseen”, kertoo Särkänniemen kaupallinen johtaja Heikki Ihanamäki.

”Kausikorttilaisille ei ole ollut houkuttelevaa maksaa erikseen esimerkiksi Näsinneula-vierailusta huvipuistokauden ulkopuolella, joten päädyimme yksinkertaiseen ratkaisuun: kun Särkänniemi on auki, Kausikortilla pääsee.”

Asiakkaalle diili on paras, kun Kausikortin ostaa heti sen tullessa myyntiin, sillä se on ostohetkestä riippumatta voimassa ensi kesän päättäjäisiin 21.9.2024 saakka.

Päiväkohtainen hinta alle 50 senttiä

”Särkänniemi on avoinna lähestulkoon vuoden jokaisena päivänä. Jouluna huilataan muutama päivä, ja yksittäisiä sulkupäiviä voi vuoden aikana olla esimerkiksi henkilöstöpäivien vuoksi. Käytännössä Kausikortti on kuitenkin voimassa lähes 360 päivää vuodessa. Tästä huvipuistokausi on noin 100 päivää, ja muulloin avoinna ovat Akvaario ja Näsinneula. Myös Karmivaan karnevaaliin ja Koiramäen jouluun pääsee Kausarilla”, Ihanamäki kertoo.

Kausikortti tulee verkkokauppaan myyntiin 159 euron tarjoushintaan. Sitä voi käyttää digitaalisesti tai tulosteena, ja lisäpalveluna on tarjolla myös perinteinen muovikortti.

”Jos Kausikortin ottaa käyttöön heti sen tullessa myyntiin, sen päiväkohtainen hinta jää alle 50 senttiin aukiolopäivää kohden”, Ihanamäki kertoo.

Joitain rajoituksia Kausikortin käytössä on edelleen: se ei ole voimassa K18-tapahtumissa eikä yksityistilaisuuksissa tai muissa tapahtumissa, joihin on erillinen pääsymaksu. Näistä kerrotaan enemmän ensi kesäkauden lähestyessä.

Kesän 2023 Kausikortin viimeinen voimassaolopäivä on 23.9.2023, eli sillä ei pääse enää Karmivaan karnevaaliin, vaan tapahtumaan tarvitaan uusi Kausikortti tai muu lipputuote.

Portion Boys ja ilotulitus huipentavat kesän

Särkänniemen Kesän päättäjäisiä vietetään tänä lauantaina 23.9.2023. Päättäjäispäivänä Särkänniemi on avoinna klo 12–21, ja Portion Boys esiintyy Estraadilla klo 19.30 alkaen. Tapahtuma päättyy huikeaan ilotulitukseen.

Tapahtumaan pääsee kaikilla voimassa olevilla Särkänniemen lipputuotteilla, kuten Huvipuistolipulla (12,90 €), rannekkeella tai kesän 2023 Kausikortilla.

Päättäjäisten aikataulu

Huvipuisto avoinna klo 12.00–21.00

Portion Boys klo 19.30–20.30

Ilotulitus klo 20.55–21.00