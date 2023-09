Tyttö ja yö – Koukuttava trilleri Ranskan myyntilistojen kärjestä

Vasta koulun juhlissa neljännesvuosisata myöhemmin on kolmen entisen ystävyksen aika kohdata traagisen yön seuraamukset ja siihen asti kätkössä pysyneet hirmutyöt. Salaisuudet alkavat keriytyä auki, eikä mikään ole sitä miltä näyttää.

"Tyylikäs, virtaviivainen, nostalginen... Lisää tätä, kiitos!" – The Times

Kuva Emanuele Scorcelletti

Guillaume Musso (s. 1974 Antibes, Ranska) on jo vuosia ollut kotimaansa myydyin kirjailija. Hänen esikoisromaaninsa Skidamarink ilmestyi vuonna 2001, ja jo seuraavasta, yliluonnollisia sävyjä sisältävästä rakkauskertomuksesta Et Après…, tuli valtaisa menestys. Gilles Bourdos ohjasi romaaniin perustuvan elokuvan, jonka pääosissa ovat John Malkovich ja Evangeline Lilly. Myös lukuisten muiden Musson kirjojen pohjalta on tehty elokuvia ja televisiosarjoja.