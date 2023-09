Walk in -terapiassa yksikin keskustelukerta voi auttaa

Walk in -terapia (single session therapy) toteutetaan yksi tapaaminen kerrallaan. Vastaanotolla päivystävät ovat koulutettuja ammattilaisia. Palvelu on ilmaista eikä vastaanotolle voi varata aikaa ennakolta. Walk in on kertaluonteista keskusteluapua, jossa haarukoidaan yhdessä nuoren ihmisen keskeisin ongelma ja etsitään ratkaisuvaihtoehtoja. Nuoren uskoa tulevaisuuteen pyritään niin ikään parantamaan.



- Voimme keskustella elämän kriiseistä ja haasteista tai mistä tahansa, Walk in terapia -koordinaattori, kasvatuksen asiantuntija Anne-Maria Laukkarinen Espoon seurakunnista kertoo.



Walk in -terapiassa ei hoideta mielen sairauksia.

- Tarvittaessa voimme yhdessä pohtia pidempiaikaisen tuen tarvetta. Walk in ei kilpaile pidempien terapiamuotojen kanssa, vaan se on matalan kynnyksen nopeaa tukea, Anne-Maria Laukkarinen sanoo.



Huoli nuorten pärjäämisestä kasvaa



Walk in -terapia on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Lasten ja nuorten keskus. Vastaanottoja on avattu Espoon lisäksi muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Toiminnan toteuttajilla on kaikilla iso huoli nuorten pärjäämisestä ja pahoinvoinnin lisääntymisestä. Anne-Mari Laukkarinen myös kritisoi hallituksen kovia säästölinjauksia.



- On kohtuutonta kuvitella, että esimerkiksi kaikki 18–21-vuotiaat pärjäävät ilman oikeutta tukipalveluihin. Jos 18 vuotta täyttänyt lastensuojelun asiakas tipautetaan yhtäkkiä omilleen, niin riskit syrjäytymisestä ovat isot. Aikuisuuden alussa olevan nuoren pitäisi osata hoitaa itsenäisesti vaikkapa taloutta, käydä töissä, opiskella ja huolehtia asumisestaan. On lisäksi todettu, että monet mielenterveyden sairaudet saattavat puhjeta täysi-ikäisyyden ensivuosina.

Hallituksen nuoriin kohdistamat tukipalveluiden leikkaukset ovat Anne-Maria Laukkarisen mielestä lyhytnäköisiä.

- Ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta ihmistä, hän toteaa.

Palvelut saman katon alla

Syyskuun alusta alkaen Walk in -terapian ovet Ohjaamotalossa ovat olleet avoinna kolmena maanantaina. Alku on ollut lupaava, sillä ensimmäiset kävijät ovat jo löytäneet vastaanotolle.

Myös yhteistyö Ohjaamotalon muiden toimijoiden kanssa saa Anne-Maria Laukkariselta kiitosta. Palvelun sijainti saman katon alla nuoria ja nuoria aikuisia kohtaavien toimijoiden kanssa on osoittautunut hyväksi tavaksi toimia.



- Pystymme ohjaamaan nuoria tarpeen mukaan Ohjaamotalossa toimivien muiden ammattilaisten puheille. Samassa talossa toimii esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia. Vastaavasti he voivat ohjata kävijöitä Walk in -terapiaan.



Walk in -terapiaa tarjoavilla seurakunnan työntekijöillä on kaikilla oma ammattikoulutus. Osalla heistä on jo terapia- tai psykoterapiakoulutus. Lisäksi he ovat suorittamassa tällä viikolla alkanutta Lyhytterapiainstituutin tuottamaa koulutusta. Koulutusryhmässä on 20 seurakuntien työntekijää. Koulutukseltaan he ovat esimerkiksi nuorisotyönohjaajia, pappeja ja diakoneja.

Walk in -terapia 16–29-vuotiaille maanantaisin klo 14–18 Ohjaamotalo Leppävaarassa, Lintuvaarantie 2, Espoo.