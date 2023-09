Avustusta päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen haettavissa 27.10.2023 asti

Päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen on haettavissa valtionavustusta. Avustuksen hakuaika on 15.9.-27.10.2023. Kyseessä on kertaluonteinen avustus, jota voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja niiden määräämisvallassa olevat yhteisöt. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden rakentaminen käynnistyy viimeistään vuonna 2024.

Parantamalla päiväkotien pihojen liikuntaedellytyksiä innostetaan lapsia liikunnalliseen elämäntapaan varhaisella iällä. Pihoja luonnonmukaistamalla edistetään lasten fyysistä aktiivisuutta, immuunitasapainoa ja luovaa leikkiä.

Avustusta haetaan oman alueen aluehallintovirastolta. Hakemuksen voi tehdä aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Tarkempia tietoja avustuksen hakemisesta on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hakuilmoituksessa. Lisätietoa on myös OKM:n tiedotteessa 13.9.2023.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sixten Wackström, p. 0295 016 565



Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Marko Mäkinen, p. 0295 018 092



Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Jarkko Rantamäki, p. 0295 018 832



Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tapio Niskanen, p. 0295 016 336



Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663



Lapin aluehallintovirasto

Kai-Matti Joona, p. 0400 538 115

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi