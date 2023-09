Suomen Kennelliitto muistuttaa: Vastuullinen koiranhaltija ilmoittaa koiransa viranomaisrekisteriin

Suomessa on Taloustutkimuksen arvion mukaan noin 800 000 koiraa. Näistä Ruokaviraston koirarekisteriin on ilmoitettu tähän mennessä hieman yli 73 400 koiraa.

- Vetoan kaikkiin, joilla on kotona koira, että he ilmoittaisivat koiransa rekisteriin. Se, että koira on ilmoitettu Suomen Kennelliiton rekisteriin, joka on koiranjalostus- ja harrastusrekisteri, ei yksin riitä, vaan koira on ilmoitettava erikseen myös viranomaisrekisteriin, joka vastaa ihmisten väestötietorekisteriä, muistuttaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Monet koiranomistajat ovat kritisoineet sitä, että koira pitää ilmoittaa erikseen viranomaisrekisteriin, eikä rekisteröintiä voi tehdä samalla, kun koira ilmoitetaan Kennelliiton rekisteriin. Kukkonen lupaa, että Kennelliitto pyrkii jatkossa etsimään keinoja, joilla helpottaa koiran ilmoittamista viranomaisrekisteriin. Kennelliitolla on myös halu vaikuttaa kasvattajan maksuvelvollisuuden poistamiseen tai alentamiseen. Tällä hetkellä sekä koiran kasvattaja että haltija maksavat rekisteröinnistä erikseen saman summan, eli käytännössä jokaisesta Kennelliittoon rekisteröitävästä koiranpennusta peritään ikään kuin tuplamaksu Ruokaviraston rekisteriin rekisteröitäessä.

Kukkonen sanoo ymmärtävänsä koiranomistajien hämmennyksen. Kennelliitto on keskustellut Ruokaviraston kanssa mahdollisuudesta rakentaa Kennelliiton koirarekisterin ja Ruokaviraston rekisterin välille rajapinta, jonka kautta koiran voisi ilmoittaa yhtä aikaa molempiin rekistereihin. Vielä tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, ja rajapinnan rakentamisen kustannuksista on myös saatava aikaan yhteisymmärrys. Kennelliitto jatkaa keskustelua, kun Ruokaviraston rekisterin jatkokehitys on mahdollista.

- Viranomaisrekisterin tarkoitus on erinomainen. Toivomme, että jatkossa rekisteri voitaisiin integroida Kennelliiton järjestelmiin ja voisimme siten palvella paremmin Kennelliiton jäseniä. Sitä kautta uskon myös, että koiranhaltijat saataisiin paremmin ilmoittamaan koiransa rekisteriin. Kaikki koirien ystävät haluavat varmasti olla mukana vastustamassa pentutehtailua ja koirien laitonta tuontia, Kukkonen toteaa.

Hän painottaa, että vastuulliseen koiranomistajuuteen ja -haltijuuteen kuuluu Suomen lakien noudattaminen.

Lisätietoa koiran ilmoittamisesta Ruokaviraston rekisteriin löytyy täältä.