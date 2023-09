Kokoomuksen Talvitie: Hallituksen päätökset lisäävät koulutuksellista tasa-arvoa

Kokoomus on aiemmin esittänyt jokaisessa vaihtoehtobudjetissaan, että varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen varatut määrärahat lisättäisiin valtion budjettiin riittävän suuruisena ja pysyvästi, eikä jokavuotisena hankerahana.

"Nyt tehty päätös merkitsee sitä, että koulut voivat investoida pitkäjänteisesti työrauhaan, eikä opetuksesta tarvitse leikata resursseja. Kouluissa ja päiväkodeissa tarvitaan työrauhaa eikä jatkuvaa hankepyöritystä ja epävarmuutta", sanoo Talvitie.

Koulutuksellista tasa-arvoa edistävällä rahoituksella on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiseen. Avustusta voidaan suunnata erityisesti sellaisille alueille, joilla sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille. Päätös vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua, lasten mahdollisuutta oppia ja opettajien opettaa.

"Hallituksen päätökset vahvistavat koulutuksen tasa-arvon eteen tehtyä työtä. Lisäresursseilla pystytään vähentämään oppimisen eriarvoistumista, joka on Suomen tämän hetken suurin koulutusta koskeva ongelma. Vaikka monilla lapsilla ja nuorilla menee koulussa hyvin, huonosti pärjäävien osuus on kasvanut", lisää Talvitie

Käytännössä tasa-arvorahalla voidaan esimerkiksi kouluissa palkata samanaikaisopettajia, ja mahdollistaa ryhmien jakaminen sekä jakotunnit. Koulut voivat myös palkata koulunkäynnin avustajia. Tasa-arvorahalla voidaan myös parantaa opettajien työssäjaksamista. Opettajia on helpompi saada hakeutumaan vaativille alueille, kun kouluja ja päiväkoteja resursoidaan tarpeen mukaan.

"Esimerkiksi Oulussa tasa-arvorahalla on palkattu lisää erityisopettajia, jotta erityisen ja tehostetun tuen oppilaat saisivat tukea lähikoulussa joustavammin, yksilöllisemmin ja pienemmissä ryhmissä. Yläkoulussa perusopetuksen ryhmiä on voitu pienentää esimerkiksi reaaliaineissa. Kun kahdesta opetusryhmästä on tehty kolme, myös oppimistulokset ovat parantuneet", Talvitie kertoo.