SDP:n Kim Berg: Hallituksen huvijahti jättää hyvinvointialueet hukkumaan ilman pelastusrengasta

SDP:n kansanedustaja Jani Kokko: Hallituksen budjetti rahoitetaan pienituloisten ja palkansaajien kustannuksella 20.9.2023 14:09:25 EEST | Tiedote

– Oppositiopolitiikasta huolimatta, kiitos täytyy sanoa kun sille on aihetta ja Keski-Suomeen kohdistuvat investointihankkeet vt 4:seen liittyen tulevat tarpeeseen. Niin kutsuttujen Joutsa- ja Jyväskylä-hankkeiden toteuttaminen ja priorisointi tulevat sujuvoittamaan valtatie 4:llä kulkevien liikkumista, mutta myös lisäämään turvallisuutta, toteaa Kokko. – Kiitosta ansaitsee myös hallituksen päätös lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja 11 miljoonalla eurolla. SDP:n pitkäaikainen tavoite on korkeakoulujen täysi maksuttomuus, mutta myös aloituspaikkojen pitkäjänteinen lisääminen. Yhä useampi ammatti tässä muuttuvassa maailmassa vaatii korkeakoulussa hankittavaa osaamista, jonka vuoksi on Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeää varmistaa, että korkeakoulutuksen kynnystä madalletaan, Kokko muistuttaa. – Nämäkin päätökset hallitus tosin tekee pieni- ja keskituloisten kustannuksella. Läpi kevään vaalikeskusteluissa hallituspuolueet korostivat, että nyt on aika lopettaa “holtiton” talouspoli