JHL: Hallitus sahaa suomalaisten tulevaisuusoksaa

Hallitus on kertonut rajusti leikkaavansa sote- ja pelastuspalveluja tuottavilta hyvinvointialueilta. Suunniteltu on summa 400 miljoonaa euroa, joka kohdistuu budjettikehyksiin vuonna 2027. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine pitää tätä täysin kohtuuttomana.

– Kaikki tiedämme, että sote-palveluiden tarve on jyrkässä kasvussa ja että alan on kilpailtava työntekijöistä myös palkoilla. Vuoden 2024 rahoitus on 24,7 miljardia euroa ja vuoden 2027 rahoitus 24,8 miljardia, kun se oli 25,2 miljardia kevään 2023 budjettikehyksissä.

– Miten on mahdollista, että palvelut saadaan turvattua ja tuotettua laadukkaasti tällä rahoituskehityksellä?

Budjettiriihestä tähän mennessä tulleiden tietojen mukaan kaikki valtiovarainministeriön pohjaesityksessä olevat työntekijöihin, työmarkkinajärjestelmään, sosiaaliturvaan ja maahanmuuttoon kohdistuvat kiristykset ja heikennykset olisivat tulossa sellaisenaan voimaan.

– Bensaveron lasku kannustaa huviajeluun, mutta samalla työmatkavähennystä leikataan. Tämä kurittaa ihmisiä, joiden on pakko käyttää omaa autoa työmatkoihin. Erityisen kipeästi se osuu pienipalkkaisiin ja osa-aikaista työtä tekeviin.

Niemi-Laine toteaa, että hallitus rankaisee erityisesti pienituloisia lapsiperheitä. Työttömyysturvan ja asumistuen heikennykset osuvat usein samoihin kotitalouksiin.

– Työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen leikkaa raskaimmin juuri lapsiperheiltä. Työttömyysturvan porrastus aiheuttaa jopa 700 euron menetykset kuukaudessa, jos toinen vanhemmista jää työttömäksi. Hallitus yrittää kompensoida tätä muutaman kympin lapsilisäkorotuksella.

Suomea uhkaa vakava työvoimapula lähivuosina, mutta hallitus ei lotkauta korvaansa asiantuntijoiden varoituksille.

-Toimet työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi loistavat poissaolollaan.

Hallitus lisää rahaa poliisille ja puolustusvoimille. Niemi-Laine pitää tätä hyvänä asiana.

– Kokonaisturvallisuus kuitenkin kärsii, koska sisäiseen turvallisuuteen kuuluvaan palo- ja pelastustoimeen ei tule riittävää rahoitusta. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat kipeästi rahoitusta. Onko Orpon ja Purran hallitus unohtanut koronapandemian ja sen, että Ukrainassa on sota?