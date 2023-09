Muutokset asumis- ja toimeentulotukeen nostavat asunnottomuuden riskiä

Asunnottomuustoimijat vaativat asunnottomuusohjelmaa – asunnottomuus voidaan poistaa vuoteen 2027 mennessä 28.4.2023 09:05:35 EEST | Tiedote

Suomi on ollut 2000-luvulla asunnottomuuden poistamisen mallimaa. Se on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt. Soteuudistuksen myötä asunnottomuustyön kenttä on murroksessa: asunnottomien palveluiden järjestäminen on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle ja hyvinvointialueet ovat nousseet avainasemaan asunnottomuuden poistamisessa. Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja asunnottomuustyön turvaamiseksi on panostettava toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Asunnottomuustoimijat haluavat hallitusohjelmaan asunnottomuusohjelman varmistamaan, että asunnottomuus pystytään poistamaan.