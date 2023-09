Sibelius-Akatemian DIG.-festivaali avaa näyteikkunan jazzartistien maailmaan Musiikkitalossa 4.–7.10.2023

Festivaalilla esiintyvät legendaarinen Joyce Moreno, yhdysvaltalainen laulaja-trumpetisti Benny Benack III yhtyeensä kanssa sekä Sibelius-Akatemian jazzmusiikin opiskelijat yhdessä yhdysvaltalaisen Temple Universityn opiskelijoiden kanssa.

”Lauluääni koskettaa, resonoi ja tulee lähelle kuulijaa. Laulajan kertomat tarinat tuovat musiikin ja tunteet lähemmäs, jolloin jokainen kuulija voi itse kokea musiikin henkilökohtaisemmin. Tämän vuoden teemana on jazzmusiikki laulajan näkökulmasta ja laulajan erilaiset lähestymistavat jazzmusiikissa. Jazzlaulaja tulkitsee tarinaa, tuo mukaan omaa näkökulmaa ilmaisussa, improvisoi jatkuvassa vuorovaikutuksessa kanssamuusikoiden sekä yleisön kanssa”, kertoo tapahtuman tuottaja, jazzlaulun tohtoriopiskelija Jenny Robson.

DIG. yhdistyy tänä vuonna kansainvälisen jazzlaulukonferenssi International Jazz Voice Conference IJVC:n kanssa. Konferenssi järjestetään Musiikkitalossa 5.–7.10. Päivisin myös yleisöllä on mahdollisuus nauttia jazzlauluun liittyvistä kansainvälisisistä luennoista ja esityksistä.

Konferenssin keynote-puhujina esiintyvät brasilialainen nelinkertainen Grammy-ehdokas, laulaja-kitaristi Joyce Moreno sekä apulaisprofessori Nichole Rustin-Paschal Rhode Island School of Designista aiheenaan ”On Not Breaking Up With Jazz: Imagining Feminist Futures in Jazz Culture”.

Näyteikkuna artistien maailmaan lavalla ja lavan takana

DIG.-festivaali on kiinteä osa jazzin opetusta Sibelius-Akatemiassa. Se valmistaa opiskelijoita työelämään muun muassa erilaisten työpajojen avulla.

”Vuodesta 2002 saakka järjestetty festivaali tuo joka vuosi sekä kokeneita että uusia ja tulevia jazzmusiikin tähtiä esiintymään ja opettamaan. Vierailuihin sisältyy aina myös pedagoginen elementti. Festivaali haluaa olla rohkea artistikiinnityksissään ja pyrkii sitä kautta luomaan läheisiä suhteita Suomen jazzkentän ja festivaaleilla esiintyvien kansainvälisten muusikoiden kanssa. Tänä vuonna tapahtuma on erityisen kansainvälinen ja kiinnostava IJVC-yhteistyön myötä”, kertoo jazzmusiikin aineryhmäjohtaja Jussi Kannaste.

40 vuotta jazzkoulutusta

Jazzmusiikin koulutus Sibelius-Akatemiassa täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Opetuksen aloittaminen oli aikanaan ainutlaatuinen avaus kansainvälisesti. Tuolloin oli poikkeuksellista, että klassisen musiikin instituutio alkoi opettaa myös jazzmusiikkia. Koulutus on tuottanut suuren osan viime vuosikymmenten merkittävimmistä suomalaisista jazzmuusikoista.

”Kansainvälisyys on ollut jazzkoulutuksessamme ytimessä alusta alkaen. Olemme osa suomalaista ja isoa kansainvälistä jazzyhteisöä, ja mukana viemässä jazzmusiikkia kohti tulevaisuutta uuden sukupolven opiskelijoiden kanssa”, sanoo Kannaste.