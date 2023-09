Elämäkerta Edith Södergranista on yleistajuinen ja ajankohtainen

Agneta Rahikainen on tutkinut Edith Södergranin elämänvaiheita 30 vuotta ja on tänä päivänä aiheen johtava asiantuntija. Edith Södergran – Elämä kertoo Södergranin kiehtovasta elämästä, hänen lapsuudestaan Pietarissa, parantolajaksoista ulkomailla ja eristyneistä vuosista Karjalan Raivolassa, jossa hän kuoli 31-vuotiaana. Södergranin lyhyen elämänsä varrelle osui useampi sota ja vallankumous, jotka jättivät jälkensä hänen teoksiinsa. Tänä vuonna Södergranin kuolemasta on kulunut sata vuotta.