Miten lopettaa muiden myötäily? Uutuuskirja esittelee rohkeasti rehellisen vuorovaikutuksen mallin

Jos myötäilee aina muita, voi käydä niin, ettei enää tiedä, mitä tuntee, ajattelee ja haluaa. Sopeutumisen vuoksi ikään kuin kaventaa ja typistää itsensä, oli kyse sitten töistä, parisuhteesta, vanhemmuudesta, suvusta tai ystävyydestä.

Aikuisiällä rehellisiksi opetelleet Reija Könönen ja Sanna Laakkio esittelevät kirjassaan vuorovaikutusmallin, joka auttaa kommunikoimaan omaa ydintäsi niin, että voit olla aito itsesi. Rohkea rehellisyys on viestimistä ilman syyttelyä, painetta ja pelkoa. Samalla se on myös läsnäolevaa kuuntelemista, joka antaa tilaa muillekin. Kirjan harjoitusten avulla tutustut itseesi sekä opit keinoja ajatustesi ja tunteidesi rehelliseen ilmaisuun. Teoksessa rakennetaan rehellistä vuorovaikutusta myös nuorten ja aikuisten välille, jotta he voisivat kasvaa yhdessä ja toisiaan tukien kaikesta elämän epävarmuudesta huolimatta.

Vuorovaikutusmalli perustuu NLP:stä tuttuun mallittamiseen

Kirjan taustalla on mallittaminen, viiden rehellistä ja avointa vuorovaikutusta elämässään toteuttavan henkilön toimintatavan pilkkominen malliksi, jonka avulla kuka tahansa voi opetella sitä. Mallittamisen tekniikka tulee NLP:stä (Neuro Linguistic Programming), jota Reija Könönen on opiskellut ja hyödyntänyt itse omassa työelämässään. Kirjan toinen kirjoittaja Sanna Laakkio on yksi hänen tätä kirjaa varten mallittamistaan ihmisistä. Yhdessä he löysivät 11 askelta rohkeaan rehellisyyteen, joiden kautta jokainen voi alkaa pohtia ja muuttaa omaa vuorovaikutustaan eri tilanteissa.

YTM ja Master of Science in Mindfulness Reija Könönen on helsinkiläinen henkilöstökouluttaja, valmentaja ja luennoitsija. Hän on entinen mielipiteensä piilottaja ja ajatustensa vähättelijä, joka on opetellut olemaan myötäilemättä ja mielistelemättä. Rohkea rehellisyys on tuonut hänen elämäänsä uudenlaista vapautta ja voimaa. Hän on kirjoittanut Sanna Wikströmin kanssa teokset Lempeyden kirja ja Lempeästi eroon murehtimisesta.

Sanna Laakkio on tehnyt yli kymmenen vuoden ajan systemaattista syväsukellusta omaan ytimeensä. 30 vuoden kokemus työelämässä on kuljettanut ihmisläheistä ja uteliasta eri aloilla aina ylimpiin johtotehtäviin asti, tällä hetkellä Laakkio työskentelee Suomen Markkinointiliiton toiminnanjohtajana. Hän on myös kahden tytön äiti, jonka polttoaine on tavallinen arki Espoossa. Hänen tavoitteenaan on, että jokainen löytäisi itsestään kaiken mahdollisen potentiaalin sekä rohkeutta sen käyttöön. Tätä työtä hän tekee jokaisessa kohtaamisessa arjessa, myös luennoilla ja valmennuksissa.