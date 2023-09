Tutkimusta ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutuksen parantamiseksi

Merkittäviä muutoksia mikroyrityskentässä – Mikroyritysten tilastollinen katsaus MY Tilastot päivitetty 5.9.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Suomen yritysten työpaikoista yli viidennes on mikroyrityksissä. Suomen noin 344 000 yrityksestä 93 % on kooltaan alle 10 hengen mikroyrityksiä. Mikroyrityksissä tehdyt henkilötyövuodet vähenivät vuosina 2020–2021, mutta mikroyritysten joukossa on myös voimakkaasti kasvavia yrityksiä. Millaisia suomalaiset mikroyritykset ovat, sen kertoo Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin nyt jo kolmatta kertaa julkaistava mikroyritysten tilastokatsaus MY Tilastot.