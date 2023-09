Sana-aarteita vie aikamatkalle muistoihin

Syrjitäänkö joitakin maakuntia korkeakoulutuksessa? 16.3.2023 13:16:24 EET | Tiedote

Suomen koulutusjärjestelmän tilanne on ansaitusti herättänyt runsaasti keskustelua. 2010-luku ei ollut pelkästään talouden menetetty vuosikymmen, vaan myös koulutuksen osalta olimme taantumassa. Nuorten, 25−34-vuotiaiden, aikuisten koulutustaso on noussut vain muutamassa maakunnassa viime vuosikymmenellä. Takamatka keskeisimpiin kilpailijamaihin on mittava, minkä vuoksi kyseessä on yksi keskeisimmistä Suomen viheliäisistä haasteista.