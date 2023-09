Kristian Fagerroth on tehnyt musiikkia jo 40-vuotta

Kristian Fagerrothin lapsuudessa musiikki oli vahvasti läsnä. Kristianin isä soitti harmonikkaa, ja perheen yhteisissä hetkissä laulettiin. Jo kuusivuotiaana hän tarttui ensimmäiseen kitaraansa, nelikieliseen lastenkitaraan, ja alkoi luoda omia melodioita ja biisejä. Matka musiikin maailmaan oli alkanut.

Ajan myötä instrumenttivalikoima laajeni akustisiin ja sähkökitaroihin sekä nauhoittavaan Rolandin 880 -nauhuriin. Jossain vaiheessa hänellä oli myös Fostexin kelanauhuri, jonka hän myi 80-luvulla eräälle tunnetulle Tangokuninkaalliselle.

Musiikin tekeminen ja esittäminen on ollut aina läsnä elämässä ja toimintaa on rahoitettu mm. toimimalla kitaransoiton opettajana, mielisairaanhoitajana ja tietysti keikkailemalla ahkerasti. Suomessa onkin monia Kristianin kaltaisia pitkän linjan musiikkiammattilaisia, joita suuri yleisö ei välttämättä tunne.

Ensimmäinen merkittävä bändikokemus oli Makadam, joka esitti pääasiassa Kristianin ruotsinkielisiä biisejä. Bändillä oli käytössään vanhan mielisairaalan kellarissa sijaitseva entinen pukuhuone Tammiharjun sponsoroimana. Siellä syntyivät ensimmäiset pitkäsoitot.

Samaan aikaan Kristian ja Sami pyörittivät bändiä nimeltä "Kristianin kosminen kone". Yhte ei koskaan päässyt keikoille asti, mutta julkaisi neljän biisin maxi-cd:n.

Vuosien varrella Kristian on ehtinyt olla mukana monissa bändiprojekteissa, kuten Boose Jears ja Giddy Coots, jotka viihdyttivät yleisöä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Yhteistyötä Edu Kettusen kanssa vuonna 2004

Yksi uran huippuhetkistä oli Sunrise-albumin nauhoittaminen Kemiössä, Edu Kettusen studiolla. Albumi on täynnä taitavia muusikoita ja mm. Ari Kela soittaa muutamassa biisissä bassoa.

Aktiivista keikkailua helsingissä 2018-2022

Kristianin musiikillinen matka vei hänet myös Helsinkiin, missä hän jatkoi musiikin tekemistä ja oli mukana Giddy Coots -bändissä, joka viihdytti yleisöä vuosina 2018-2022. Kyseessä oli nimenomaisesti keikabändi, jonka kanssa tehtiinkin esiintymisiä varsin hyvässä tahdissa. Ohjelmistossa oli mm. ZZ Toppia.

Matka on tärkeämpi kuin päämäärä

Kristianin monipuolinen musiikillinen matka on ollut innostava esimerkki siitä, kuinka intohimo musiikkia kohtaan voi ohjata elämää ja luoda ikimuistoisia hetkiä. Hänen tarinansa osoittaa, että musiikilla ei ole ikärajaa, ja se voi rikastuttaa elämää vuosikymmenien ajan. Nykyisellän Kristianilla järjestyksessään neljäs oma studio, jossa hän luo jatkuvasti uutta musiikkia.

Uusin julkaisu "Verikuu" tulee ulos 30.9.2023

Nyt ilmestyvä julkaisu on kohteliaasti roots-musiikille nyökkäävä kappale, jonka tunnelmassa on syksyn pimeneviin iltoihin sopivaa mystiikkaa. Median edustajilla on mahdollisuus kuunnella ja ladata biisi ennakkoon alla olevasta linkistä. Kappaleen ennakkosoitto on myös sallittua.



Säv. San. & Sov: Kristian Fagerroth

Basso: Jonathan Larson

Miksaus ja masterointi: BirdyHead / SAKON STUDIO

Urut: Paavo Virtanen

ISRC: FIKFG2300005