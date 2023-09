Uutuuskirja pureutuu Venäjän ortodoksisen kirkon ja sen johtajan, patriarkka Kirillin, rooliin Ukrainan vastaisessa hyökkäyssodassa

Ruotsalaisen Marianne Cedervallin juuri suomeksi käännetty hyvän mielen ja tumman huumorin sävyttämä uutuusdekkari Gotlannin idyllisistä maisemista on täydellinen kirja syksyyn. 18.9.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Mulvaldsin murhat -sarja jatkuu Haudataan menneet -romaanilla! Marraskuu on saapunut gotlantilaiseen Mullvaldsin pitäjään, missä valmistellaan syksyn kohokohtaa, tryffelifestivaalia. Eläkepäiviään viettävä Anki osallistuu ystävineen tryffelisafarille, jonka lopuksi nautitaan kuuden ruokalajin illallinen pitäjän ravintolassa. Mutta ihanan aterian päätteeksi yksi vieraista kaatuu kuolleena maahan. Paikallinen ex-poliisi Tryggve on vakuuttunut siitä, ettei kuolema ollut luonnollinen. Niinpä Anki ja Tryggve joutuvat jälleen keskelle murhamysteeriä, eikä värikkäiden lehtien kirjoma syksy pääty ilman lisäuhreja tai kyyneleitä. Haudataan menneet on arvostelu ja käsittelyvapaa 28.9.2023. Teoksen on kääntänyt suomeksi Riie Heikkilä ja romaani ilmestyy myös e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukija on Eija Ahvo. PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt ilmo.muuronen@otava.fi